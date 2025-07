Průběžný klimatický cíl nepotřebujeme, míní Peštová. Hruška by zmírnil jeho znění

„Nový klimatický cíl nedává smysl, ale věděli jsme o něm od nástupu (šéfky Evropské komise) Ursuly (von der Leyenové), která ve svém projevu avizovala, že je to její priorita a že se bude za každou cenu snažit prosadit snížení o devadesát procent,“ komentovala Peštová.

Poslankyně také zmínila téma elektromobility, které podle ní Evropská unie aktivně prosazovala. „Momentálně máme v Česku 45 tisíc aut poháněných elektřinou. Příští rok to má být 250 tisíc. Většina lidí si zkrátka elektromobil nemůže dovolit. Je možné jít cestou hybridu, kde je ale dojezd sto kilometrů, u plug-in hybridu ještě menší. Budou potřeba dotace na to, aby elektromobily vznikly, a pak další, aby vůbec jezdily,“ kritizovala Peštová.

Podle Hrušky odchod od fosilních paliv a investice do moderních technologií jsou smysluplné. Stejně důležitá jako investice do dekarbonizace je podle něj rovněž ta do krajiny, ne-li důležitější.

Reforma emisních povolenek

Peštová je také toho názoru, že systém emisních povolenek by měl být reformován. Podle ní jsou bezplatné povolenky pro firmy naprosto klíčové a průmysl potřebuje, aby došlo ke změně v systému ETS 1 a ETS 2.

Pro změnu ve fungování emisních povolenek by byl i Hruška. „Náš průmysl je založený na fosilních zdrojích, což je pro Česko nevýhodné. Já bych se změnou souhlasil, ale je zároveň nutné klást důraz na nalezení jiných zdrojů energie,“ podotkl.

„Jestli by se dělaly změny, tak nejen v rámci Evropy. Když se podíváte do Spojených států, tak tam jsou povolenky nastavené v každém státě jinak. Musí se to sjednotit, aby konkurenceschopnost byla pro všechny stejná,“ reagovala Peštová.