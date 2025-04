Ministerstvo dopravy chce podpořit výzkum alternativních paliv

Resort dopravy chce podpořit výzkum, který by dal ještě šanci spalovacím motorům. I proto, že taková auta budou v provozu zůstávat. Aby prostor dostaly různé technologie, prosazuje Česko také v rámci Evropské unie. Otázkou je zatím dostupnost alternativních paliv a vyšší cena.

Některé vlaky, které jezdí z Prahy do Berouna a Rakovníka, se od ostatních souprav liší nápisem HVO. Středočeský kraj s Českými drahami zkoušejí u nových RegioFoxů, jak fungují alternativní paliva. „Používáme palivo, kde je dvacet procent HVO a osmdesát procent klasické nafty,“ popisuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

V čistém stavu tato bezbarvá kapalina ušetří i devadesát procent emisí. „Hydrogenovaný rostlinný olej se označuje HVO, vyrábí se z odpadních surovin rostlinného nebo živočišného původu, a když si k tomu čichnete, tak to má klasický naftový odér a řidič to tak nepozná,“ uvedl mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula. V současné době ho nabízejí na dvaceti čerpacích stanicích asociace.

Elektromobily loni tvořily v EU necelých čtrnáct procent nově registrovaných osobních aut a v Česku ani ne pět procent. Realita zůstává podle ministra dopravy za očekáváním a byla by chyba sázet jen na elektrifikaci. „Tady je obrovský prostor pro to, zajistit nová paliva, která budou zmenšovat negativní dopad na životní prostředí, ať už to budou syntetická paliva, moderní biologická paliva i příměsi,“ doplnil šéf resortu Martin Kupka (ODS).