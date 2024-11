Vodík v Česku našel zatím jen málo uplatnění, v dopravě minimální

Jáchym Novotný

před 6 m minutami | Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR , PwC , Centrum dopravního výzkumu , Silnice-železnice.cz , Obnovitelně.cz , Hospodářské noviny , Portál hl. m. Prahy , dpp.cz , Orlen.cz

Vodíková čerpací stanice

Přesně před patnácti lety, tedy 5. listopadu 2009, byla v Česku otevřena první čerpací stanice vodíku. Moc dalších ale od té doby nepřibylo. Podle studie společnosti PwC se přitom Česko musí důsledněji a systematičtěji zaměřit na využití vodíku v průmyslu či dopravě. Pokud k tomu nedojde, hrozí, že zejména firmy budou po roce 2030 platit vysoké pokuty za nedodržování evropských směrnic. V současnosti se ale vodík v tuzemsku využívá v podstatě jen v chemickém průmyslu.

Jedním ze zásadních problémů pro využití vodíku je chybějící infrastruktura. V Česku se totiž nacházejí pouze čtyři čerpací stanice. První čerpací stanice vodíku byla v tuzemsku otevřena před patnácti lety v Neratovicích, jedná se ovšem o stanici neveřejnou. Aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility stanovuje jako cíl mít v roce 2030 čtyřicet veřejných čerpacích stanic, u neveřejných je cíl deset. Pro srovnání podle článku Lukáše Kaduly, Bronislava Vahalíka a Evy Šragové z Centra dopravního výzkumu a Jana Bezděkovského z ministerstva dopravy v časopise Silnice železnice bylo v zemích EU už předloni v létě 147 veřejných vodíkových stanic a dalších 54 bylo v realizaci, přičemž nejvíce stanic, přes sto, bylo provozováno v Německu. Vahalík nyní dodává, že je Česká republika ve využití vodíku v dopravě oproti západnímu sousedovi jednoznačně pozadu. „Netroufnu si tvrdit, kdy bychom je mohli dohnat,“ řekl.

Podobně jako ve zbytku Evropy, chybí i v tuzemsku produktovody, kterými by vodík do země proudil ze zahraničí. Podle studie společnosti PwC, kterou letos v únoru zveřejnil Svaz průmyslu a dopravy ČR, nicméně existují plány na potřebné napojení na páteřní síť okolních zemí mimo EU. Prvotní komerční výroba obnovitelného vodíku pak v tuzemsku začala koncem roku 2023. Analytik Martin Tengler z výzkumné organizace BloombergNEF v minulosti v rozhovoru pro server Obnovitelně.cz řekl, že problémem je dostat vodík z jiných částí světa, kde je jeho výroba levnější, do České republiky. Pokud by se totiž měl převážet ze Spojených států amerických, Austrálie nebo Kanady lodí třeba do Německa a teprve odtud do Česka, bylo by to výrazně dražší než ho vyrábět v tuzemsku, popsal Tengler. Nenaplňovaná vodíková strategie Ze závěrů studie PwC vyplývá, že Česku pomalu ujíždí vodíkový vlak. Připomíná přitom, že země má vodíkovou strategii od roku 2021. Ta však v praxi není příliš naplňována, uvádí dále zpráva. Evropská unie navíc ve svých plánech počítá s vodíkem v příštích letech jako s důležitým alternativním palivem v dopravě. Vodík pak podle zprávy může sehrát klíčovou roli i při dekarbonizaci celého průmyslu. V dopravě je ale zatím využíván jen minimálně a v energetice a teplárenství není využíván vůbec. „Vodík pro naši ekonomiku představuje příležitost. Ze začátku bude sloužit primárně pro plnění závazných evropských cílů, ale s rozvojem vodíkové ekonomiky a snižováním ceny bude jeho využití mnohem širší. Stejně jako ostatní státy Evropské unie jsme se i my zavázali k tomu, abychom postupně snižovali uhlíkovou stopu v dopravě a průmyslu, a právě vodík může v tomto směru sehrát velkou roli. Jako stát ovšem nesmíme zaspat a přípravu na masové využití nesmíme podcenit. Zároveň bychom měli o vodíku a jeho přednostech i případných negativních dopadech mnohem více komunikovat,“ vysvětlil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

Zmíněný článek autorů z Centra dopravního výzkumu a ministerstva dopravy upozorňoval, že se vodíková mobilita nerozvíjí tak rychle jako bateriová elektromobilita. EU si ale od vodíkové technologie slibuje, že výraznou měrou přispěje k dekarbonizaci silniční dopravy, a to zejména v sektoru nákladní dopravy. Například odhady Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) před více než dvěma lety zmiňovaly, že do deseti let by v rámci Unie a Velké Británie mohlo být v provozu až šedesát tisíc nákladních vozidel na vodík. Ty by pak mělo obsluhovat nejméně tisíc vodíkových stanic. Ambiciózní cíle EU jsou patrné i na podobě evropské legislativy. „V horizontu roku 2030, kdy budeme muset plnit povinné cíle Evropské unie, je důležité zaměřit se na to, abychom byli schopni si dostatek vodíku vyrobit i sami v Česku. Především jde o RFNBO neboli obnovitelný vodík, který se vyrábí díky energii z obnovitelných zdrojů. Nová evropská směrnice o obnovitelných zdrojích vyžaduje, aby byl právě podíl RFNBO vodíku v průmyslu a dopravě od roku 2030 stále vyšší a vyšší. Nesmíme ale zapomínat ani na delší časový horizont, pro který bude klíčový přístup k mezinárodním produktovodům,“ nastínil Rafaj.

„Česko zatím není ve stavu dobré připravenosti. Bez vodíku nelze splnit závazné národní dekarbonizační cíle v oblasti dopravy a průmyslu vytyčené evropskou směrnicí RED III. Pro rozvoj vodíku jsou zásadní dvě věci. Tou první je spolupráce českého státu a průmyslu, včetně podílení se na investicích, a tou druhou dostatečné množství levné elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ zmínil v rámci zprávy Svazu průmyslu a dopravy šéf Orlen Unipetrol a člen představenstva svazu Tomasz Wiatrak. „Je nezbytné přesměrovat příjmy z emisních povolenek na výrobu a provozní podporu vodíku a elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ dodal. Podle Vahalíka je Česko v naplňování evropské legislativy „malinko pozadu“, ale nic jiného než požadavkům vyhovět nebude zbývat. „Jediný závazek, který je v tuto chvíli (z hlediska dopravy) aktuální, je naplňování požadavků směrnice o infrastruktuře alternativních paliv a tam samozřejmě děláme, co můžeme. Není to jednoduché, ale snažíme se,“ sdělil. Oproti minulosti pak vidí zlepšení. „Začíná se to hýbat správným směrem,“ dodal Vahalík. Spíš nákladní a autobusová doprava Podle studie společnosti PwC bylo v roce 2023 v Česku registrováno pouze dvacet čtyři osobních vodíkových vozidel. Studie dále uvádí, že v rámci dopravy je využití vodíku zatím zanedbatelné a infrastruktura plnicích stanic se vyvíjí velmi pomalu. Analytik Tengler budoucnost vodíku v osobní dopravě nevidí. V rozhovoru pro server Obnovitelně.cz podotkl, že auta na vodík budou vždy dražší na provoz než auta na baterie. Ekonomicky výhodné by v pozemní dopravě podle něho mohlo být využití vodíkových palivových článků v kamionech, které jezdí na velké vzdálenosti. Ani tam to ale není jisté, protože kamiony, které jezdí s velkým nákladem na velké vzdálenosti, představují jen malou část segmentu, zhruba deset nebo dvacet procent, uvedl dále v rozhovoru. Podobně jako Tengler vnímá situaci i Vahalík, který vidí dopravní využití vodíku zejména v nákladní a autobusové dopravě. „Osobní automobilová doprava bude opravdu okrajová,“ sdělil. Využívat vodíkový pohon budou moci i vozy pražské hromadné dopravy a pražských služeb. V srpnu tohoto roku pražští radní schválili pilotní projekt dekarbonizace hlavního města pomocí vodíkové mobility a pilotní projekt výroby obnovitelného vodíku. V projektu se počítá s návrhem na umístění obnovitelného zdroje energie (FVE), elektrolyzéru a vodíkové plnicí stanice pro plnění autobusů a vozů komunálních služeb ve vybraných lokalitách. Už v červenci loňského roku pak Praha začala v provozu testovat vodíkový autobus.