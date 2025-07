Zemřel herec Michael Madsen známý z Tarantinových filmů

Úřady podle AP nemají podezření, že by hercova smrt byla spojena s cizím zaviněním.

„Michael Madsen odvedl v posledních dvou letech neuvěřitelnou práci v nezávislém filmu, včetně připravovaných celovečerních snímků Resurrection Road, Concessions a Cookbook for Southern Housewives. Na tuto další kapitolu svého života se opravdu těšil. Michael se také připravoval na vydání nové knihy Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems,“ uvedli hercovi manažeři Susan Ferrisová a Ron Smith a publicistka Liz Rodriguezová ve společném prohlášení.

„Michael Madsen byl jedním z nejikoničtějších hollywoodských herců, který bude mnoha lidem chybět,“ citoval je Variety.