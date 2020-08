Poslouchat Čínu na věky? Pokud se vzepřít, tak co nejdřív, řekl Vystrčil před odletem na Tchaj-wan

Připomněl, že Česká republika, stejně jako Evropská unie, souhlasí s politikou jedné Číny a jeho cesta na Tchaj-wan proti tomuto principu nijak nevystupuje. „Neporušujeme cestou politiku jedné Číny. To je mýtus, který tady někdo pořád dokola opakuje. Nejsme zemí, která je povinna vnímat a akceptovat to, jak politiku jedné Číny vnímá Čínská lidová republika,“ prohlásil.

Tchaj-wan je podle něj demokratickou zemí. „A pokud ostatní demokratické země chtějí, aby demokracie na světě sílila, je logické, že s tou demokratickou zemí spolupracujeme. Je to také o našem charakteru a nezávislosti,“ dodal Vystrčil krátce před svým odletem do Tchaj-peje.

Předseda Senátu debatu na téma možného „trestu“ ze strany Pekingu odmítá. „Jaká je naše politika? Poslouchat pořád dokola Čínu? Nebo nikoliv? Pokud se někdy chceme vzepřít a říct, že jsme nezávislým státem, měli bychom to udělat co nejdříve. A ne čekat, až budeme na Číně ještě více závislí a ona bude držet v rukách ještě více provazů a řetězů, než drží dneska,“ prohlásil v Událostech, komentářích.

Česko nemusí být jen montovna, věří Vystrčil

Státní delegaci bude doprovázet asi čtyřicet podnikatelů a zástupců akademické sféry. Podle Vystrčila má tchajwanská strana zájem o české vědce a jejich kreativitu, Češi by zase mohli těžit z tamní technologické vyspělosti.

„To nejlepší, co můžeme udělat, že spojíme naše vědce s technologií, která je na Tchaj-wanu, a konečně začneme vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou a trošku se oddálíme od montování,“ věří šéf Senátu s tím, že v případě úspěšné spolupráce by se Česko mohlo stát vývozcem kvalitních výrobků do celé Evropy.

Vystrčil se na Tchaj-wanu setká s nejvyššími představiteli země, bude jednat také se čtyřmi tchajwanskými ministry. Většinu času bude pobývat v hlavním městě Tchaj-pej, v plánu má i návštěvu dalších tchajwanských měst. Během cesty dostane ocenění za parlamentní diplomacii. Oceněn bude i jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera (ODS), který před svým náhlým lednovým úmrtím misi plánoval.