Daladier s Chamberlainem v Mnichově podepsali Hitlerovi, co chtěl. Po 84 letech zní srovnání s Ukrajinou

Jak později vyšlo najevo, byl Adolf Hitler připraven vzít si československé území i v případě, že by to jak československá vláda, tak Londýn a Paříž odmítly. Historickým paradoxem je, že kdyby byl v Mnichově neuspěl, dost možná by místo územních zisků sám rychle skončil.

Plán počítal s tím, že československou armádu rozdělí útoky ze severu na Slezsko a z jihu na Moravu. Tím by byly obranné jednotky v Čechách obklíčeny, načež by přišel rozhodující úder od západu. V takové vizi bylo mnoho neznámých, Němci by se v první řadě museli vypořádat sice s nedokončeným, ale v zásadě již funkčním pohraničním opevněním.

Otázku, jak by vše dopadlo, tedy zda by Němci dokázali opevnění rychle prorazit a Československo dobýt, zda by Francouzi, případně Sověti přišli na pomoc (a k čemu přesně by to vedlo) a zda by se německá armáda při prvním neúspěchu Hitlera promptně nezbavila, ale ponechala dohoda z Mnichova v rukou příznivců alternativní historie.