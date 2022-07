Česko poslalo na Ukrajinu část nejlepších bitevních vrtulníků. Včetně „Liberatoru Kosti“

Když ukrajinské Centrum pro strategické informace v pátek večer zveřejnilo fotku dvou bitevních vrtulníků Mi-24 s tím, že jde o české stroje, bylo to v první řadě potvrzení, že Česko stroje opravdu dodalo. To samozřejmě vyvolalo rozruch. Tuzemské ministerstvo obrany přitom vojenské dodávky na Ukrajinu už během března a dubna přestalo komentovat a dokumentaci k nim převedlo do režimu utajení.

Přesto lze s trochou práce z fotografie vyčíst i řadu cenných informací o tom, co ve skutečnosti Česko na Ukrajinu poslalo. A minimálně bližší vrtulník na snímku s vysokou pravděpodobností ztotožnit.

Czech-supplied Mi-24 attack helicopters in the service of Ukrainian Air Force.#ArmUkraineNow #StandWithUkraine pic.twitter.com/sV92DMmb42 — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) July 9, 2022

Základem je v tomto případě provedení kamufláže. Stroje Mi-24V/Mi-35, dodané v letech 2003 až 2005 v rámci deblokace ruského dluhu, měly z výroby poněkud jiný nástřik s mírně odlišnými tvary barevných polí a jejich ostřejšími přechody. Zobrazený vrtulník se od tohoto provedení zřetelně odlišuje a nese rukopis, který vrtulníky dostávají po generálkách u českých opraven LOM Praha. Za deset oprav strojů s naplněným počtem letových hodin měla podle dobových informací česká armáda zaplatit asi 768 milionů korun, tedy asi 77 milionů za jeden kus.

Při počtu jedné až dvou generálek za rok se od sebe dodané kusy mírně odlišují. Je to znát právě v oblasti kamufláže. Jedním z nejlepších identifikátorů je velké zelené pole za pilotní kabinou, které kříží hranatá okénka prostoru pro výsadkáře. Při podrobném studiu fotografií generálkovaných strojů lze vypozorovat i tady rozdíly.

Shody

ČT dohledala fotografie všech dosud opravených strojů. V detailu se s vrtulníkem vyfoceným ukrajinskou stranou shodují jen dva české stroje: kódy 7353 a 3370. Oba mají za sebou minulost „přehlídkových“ strojů v odlišném nátěru: 7353 nosil v letech 2005-2015 černo-modrou „tygří“ kamufláž, po generální opravě se na sklonku roku 2017 vrátil do služby. Podle specializovaného serveru Helidat.cz ale v červnu 2019 dolétal po nehodě na Libavé.