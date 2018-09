Během několika let vystavělo Československo systém pevností. Měly zbrzdit Němce, než přijdou na pomoc spojenci

Stachelberg – neboli Ježová hora, jak se pevnost nazývala od jara 1938 – měla být největší a také nejnákladnější z českých dělostřeleckých tvrzí.

„Dá se říci, že opevnění na Trutnovsku je nejmodernější opevnění ČSR 30. let. Na Ostravsku a dalších úsecích se učili. Jelikož byl Trutnov jeden z posledních úseků, můžete tady najít nejmodernější koncepci,“ upozornil předseda představenstva spolku, který se dnes o Stachelberg stará.

Vojáci se měli do tvrze dostat vchodovým objektem, který by stál v týlu nad osadou Babí na místě, kde je dnes kamenolom. Pak by procházeli podzemními chodbami do povrchových objektů. Součástí tvrze mělo být jedenáct objektů – čtyři pěchotní sruby, dva dělostřelecké sruby, dvě dělostřelecké a dvě minometné věže a vchodový objekt, a navíc izolované objekty: pozorovatelna a čtyři izolované pěchotní sruby. Předpokládalo se, že na Stachelbergu bude sloužit 778 vojáků, z toho 46 důstojníků. Stavba začala 30. srpna 1937 s tím, že měla trvat zhruba dva roky.

Po zdolání posledního schodu se ocitáme ve vybetonované chodbě. Je podobná jako v dalších, stavebně dokončených tvrzích, možná trochu užší. To ale platí jen k ústřední křižovatce podzemních chodeb. Pak beton končí a zdá se, jako bychom se přenesli do dolu, nebo dokonce někam do Moravského krasu. Trochu podobné je to ještě v podzemí tvrze Dobrošov, v dalších ale vládne beton.

Chodby (ne všechny) jsou sice vyražené, ale zdaleka ne dokončené. Provozovatelé Stachelbergu položili i kolejnice a postavili výdřevu, takže se místy zdá, jako by právě probíhalo budování na ochranu republiky. Takřka neuvěřitelné jsou na pohled nekonečné, hrubě dokončené, ale nevybetonované prostory, které měly sloužit jako podzemní kasárny.