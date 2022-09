Síkela chce kvůli cenám energií podporu pro osm tisíc firem, navrhuje vyčlenit třicet miliard

Návrh na podporu velkých firem kvůli vysokým cenám energií počítá s pomocí zhruba pro osm tisíc podniků. Na to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu vládě navrhne vyčlenit třicet miliard korun. Se stanovením maximálních cen energií pro firmy nepočítá, protože to neumožňuje evropská legislativa. Podpora bude formou kompenzací za ztráty, o kompenzace by si firmy mohly žádat ještě letos. Energetický tarif by podle něj měl do budoucna fungovat jako motivace k úsporám.