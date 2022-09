Domácnosti díky zastropování cen energií mohou ušetřit tisíce, dražší jim dodavatel nabídnout nesmí

Informace a nové rozpisy měsíčních záloh budou rozesílat sami dodavatelé energií a měli by zastropování automaticky zohlednit. Zatím ale podle Piskaly není zcela jasné, jak bude schválený cenový strop „spolupracovat“ s už dříve vládou oznámeným úsporným tarifem. Jasněji by mohlo být v následujících dnech, nejpozději však do začátku listopadu, odkdy má zastropování cen plynu a elektřiny fungovat.

Lidé s fixacemi se nemusejí zatím o nic starat

Domácnosti, kterým končí cenová fixace na začátku příštího roku, se zatím nemusejí o nic starat, zálohy jim zůstávají stejné jako doposud. S koncem fixace nebudou platit vyšší cenu, než je ta zastropovaná. Vyšší cenu jim dodavatel nabídnout nemůže.

Pokud jde o plyn, tak například rodina, která za rok spotřebuje devět MWh plynu, po zastropování zaplatí měsíční zálohu maximálně kolem 2800 korun. Piskala upozornil, že lidé si samozřejmě mohou určit vlastní výši záloh. Pokud je ale nastaví příliš nízko, musí domácnosti počítat s tím, že po vyúčtování budou více doplácet.