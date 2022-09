Zkapalněný zemní plyn snižuje závislost Evropy na Rusku. Dostat ho na pevninu je ale oříšek

Když připlují přes oceán z USA do Evropy, zakotví tankery u terminálu, kde se k nim připojí masivní kloubová ramena, pomocí nichž se pak plyn přečerpává do zásobníků. To zní docela jednoduše, ale je to spojené s řadou problémů. Protože tankery, jež plyn vozí, mají ponor až dvanáct metrů, nemohou být terminály přímo na pobřeží – ale buď dál od něj, nebo v místech, kde je dostatečná hloubka vody.

Navíc i potrubí musí být speciálně upravené k tomu, aby odolávalo velmi nízkým teplotám. Proto celá operace „vyložení“ jedné lodi trvá minimálně dvanáct hodin.

LNG se potom skladuje v nádržích určených pro nízké teploty, které jsou schopné udržet ho při dostatečně nízké teplotě, aby zůstal v kapalném stavu. Vnější stěny skladovacích nádrží jsou vyrobeny z předpjatého železobetonu a jsou izolované, aby se omezila změna skupenství. Ale protože i tyto nádrže podléhají termodynamickým zákonům, stále se do nich nějaké množství tepla dostává – a to nutně způsobuje, že malé množství kapaliny se mění na plyn. Ten se však zachycuje a vrací zpět do toku LNG pomocí kompresoru a rekuperačních systémů. Tento proces zabraňuje tomu, aby za běžných provozních podmínek docházelo k vypouštění zemního plynu z terminálu.