Poslanci budou hlasovat o úsporném tarifu. Pomoc domácnostem by měla hladce projít

„Máme ambici stihnout toto za jeden den, aby bylo co nejdříve hotovo. Mám informace, že probíhá i jednání s Bruselem, aby všechny náležitosti, které to má mít i z hlediska Evropské komise a dalších institucí, byly zajištěny,“ říká šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

V praxi to bude vypadat tak, že tarif bude automatický, lidé o něj tedy nemusejí žádat. Rozdíl bude v tom, jestli domácnosti využívají jen elektřinu – na svícení, vaření i topení, anebo mají kombinaci s plynem – tam je podpora státu větší. Výše slevy pro elektřinu se má odvíjet podle distribuční sazby v daném místě a pro plyn podle odebíraného množství.

V mimořádných situacích snížit konečnou cenu elektřiny nebo zemního plynu – to je hlavní cíl energetického balíčku. Počítá s příspěvkem státu, jakousi dotací, která se ze státního rozpočtu přesune k obchodníkům s proudem nebo plynem.

Ještě před schůzí poslanců se sejdou kvůli energetickému tarifu členové hospodářského výboru – a to už v půl osmé ráno. Už na jeho jednání chtějí opoziční poslanci upozornit na výhrady, které k zákonu mají.

„Ta největší je, že je to vlastně obcházení problému, další sociální dávka. Až dojdou finanční prostředky, které jsou na to určeny, dostaneme se vlastně do úplně stejné situace, ve které jsme dnes,“ domnívá se předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Obstruovat nemá smysl, míní Havlíček

„Je naprosto nevhodné pro současnou dobu volit jakýsi energetický tarif, který navíc nebude plošný. Že to nepomůže, o tom není nejmenších pochyb. Ale obstruovat v tomhle případě nedává vůbec smysl, protože je lepší mít alespoň něco,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO a místopředseda sněmovny Karel Havlíček.

S rychlým projednáním zákona počítá i Senát. A to ještě teď v červenci. Rychlý podpis pak slibuje i prezident. Ministerstvo chce, aby zákon i kvůli probíhající energetické krizi platil ihned po vyhlášení ve sbírce. Mělo by se tak stát už během léta.