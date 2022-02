ŽIVĚ: Budeme bojovat za vás, řekl ukrajinský velvyslanec poslancům. Sněmovna jedná o ruské agresi

„Našim přátelům musíme v těžkých časech pomáhat, a to za cenu vlastního nepohodlí a vlastních ztrát,“ zdůraznil Fiala. Ukrajincům v Česku zaručil to, že se nemusí obávat o prodloužení víz a o spojení s rodinami. „Jste zde vítáni a jste zde v bezpečí,“ dodal premiér.

Jediný navržený bod jednání se jmenuje „Stanovisko Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině“. Schůze se zúčastní i ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Poslanci ho na úvod schůze po uvítali potleskem vstoje. Zazněla ukrajinská hymna. Jednání projevem zahájil premiér Petr Fiala (ODS), který zopakoval, že Rusko napadlo zemi, která je pro Česko partnerem a má společné historické vazby. „Další kroky musí být rychlé, účinné a tvrdé, jedině tak to může fungovat a jedině tak můžeme přispět k tomu, aby se ruská agrese zastavila,“ podpořil předseda vlády co nejtvrdší protiruské sankce.

„Sněmovnu jsem svolala kvůli výzvě sedmdesáti poslanců. Situace je mimořádná. Probudili jsme se do zcela nové reality a měla by na to reagovat i Poslanecká sněmovna,“ uvedla předsedkyně sněmovny s tím, že se od poslanců dá očekávat odsouzení ruské agrese a vyjádření jednoznačné podpoře svobodné Ukrajině.

Sněmovní jednací řád takto urychlené svolání schůze v zásadě umožňuje. Pokud o to požádá nejméně čtyřicet poslanců, musí předsedkyně schůzi svolat do deseti dnů.

Adamová v tiskové zprávě doplnila, že dopoledne dostala osobní vzkaz od předsedy ukrajinské Nejvyšší rady Ruslana Stefančuka. „Děkuje České republice za dosavadní podporu a vyzývá, abychom v teto složité chvíli dělali maximum na podporu Ukrajiny, včetně tlaku na co nejpřísnější sankce vůči Rusku,“ citovala Pekarová.