Česko už nestojí o ruské konzuláty ve Varech a v Brně. Velvyslance z Moskvy a Minsku stahuje na konzultace

Diplomatický mráz

Ruská agrese se českého diplomatického provozu dotýká i mimo hranice Ukrajiny. „Odvoláváme souhlas s provozem konzulátu Ruské federace v Karlových Varech a v Brně a zároveň pozastavujeme provoz našich konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu,“ oznámil Fiala.

„Znamená to, že ti diplomaté už nejsou na území České republiky potřeba,“ dodal. Je to podle něj krok, který má velmi konkrétní význam a dopad na kontakty mezi oběma zeměmi, „ale je to také krok, který má i symbolický význam. Ukazuje jasně postoj české vlády a českého státu a je to reakce na ruskou agresivní politiku,“ doplnil.

Rusku tak pro příště v Česku zůstane jen ambasáda v Praze, zastavení chodu petrohradského a jekatěrinburského konzulátu současně předjímá tah Ruské federace, která při diplomatických přestřelkách obvykle postupuje recipročně - a právě zastavení zmíněných konzulátů by nyní zřejmě stejně následovalo.

Ministerstvo zahraničí si současně pozve na konzultace do Prahy české velvyslance v Rusku a Bělorusku, doplnil ministerský předseda. V diplomatickém jazyce jde o jednu z nejráznějších reakcí při zhoršení bilaterálních styků. Neznamená ale přerušení diplomatických kanálů, jako by ho snačilo vypovídání ambasadorů.

Fiala se kvůli dění na Ukrajině zúčastní večerní mimořádné schůzky prezidentů a premiérů zemí EU v Bruselu, na pátek svolal mimořádné zasedání vlády. Po něm počítá s účastí na on-line summitu NATO.

Humanitární pomoc Ukrajině bude víc než 300 milionů

Premiér také ujistil, že Česko je připraveno na výpadky dodávek surovin, jako je ropa nebo zemní plyn. „Předpokládáme taky, a víme to, že konkrétní kroky dělá také Evropská unie,“ řekl. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prý Fialu ujistila, že jsou připraveny dohody se třetími zeměmi, které by byly schopny pokrýt výpadky dodávek těchto surovin z Ruska.

„Rozhodli jsme se posílit naši humanitární pomoc směrem k Ukrajině. Na dnešní Bezpečnostní radě státu jsme se rozhodli uvolnit bezprostředně 50 milionů korun a dalších 250 milionů, tedy dohromady více než 300 milionů korun uvolňujeme na humanitární pomoc. Ministerstvo vnitra spouští také informační servis pro ukrajinské občany v České republice,“ dodal premiér.