Stát plánuje do rozpočtu obrany poslat 155 miliard. Splní tak závazek vůči NATO

Zatímco letos chce vláda poslat armádě necelých 89 miliard, v příštím roce už to má být podle prvního návrhu rozpočtu 110 miliard. A v roce 2025 pak rekordních 155 miliard korun. To bude v té době znamenat 2 procenta HDP.

„Všichni vidí, co se odehrává nedaleko od nás - válka na Ukrajině. Je potřeba, aby Evropa byla silnější, obranyschopnější a k tomu musíme modernizovat naše armády. Takže je to závazek, je to věc, která slouží bezpečnosti České republiky,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Opozice pochybuje o tom, že armáda desítky miliard korun navíc utratí efektivně. Obává se i předražených zakázek. „Obava je z toho tlaku, který je vytvářen za každou cenu a možná co nejrychleji dosáhnout toho pomyslného vrcholu těch dvou procent,“ myslí si předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO).