Vláda schválila úpravu evidence skutečných majitelů. Řešila i ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny

Návrh ministerstva vnitra, který schválila vláda Petra Fialy (ODS), má i po začátku července, kdy přestane platit nynější nouzový stav, nadále nařizovat ministerstvům a správním úřadům, aby vyčlenily objekty pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Kraje a obce by měly mít podle návrhu povinnost dál poskytovat běžencům ubytovací kapacity. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) by měl být zákon ve sněmovně projednaný ve stavu legislativní nouze.

Zákon o evidenci skutečných majitelů by podle vládního návrhu měl nově zahrnovat například církve a náboženské společnosti či politické strany a hnutí, odborové a zaměstnavatelské organizace, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek, která dosud mají výjimku.

Rakušan zmínil, že novelou zákona podmiňuje Evropská komise peníze z Národního plánu obnovy. Do Česka by tak mohlo přijít celkem 179 miliard korun. Současné vymezení skutečného majitele a rozsah výjimek z evidence neodpovídají podle Komise evropským předpisům proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

„Zásadní změna spočívá v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele. Ta spočívá v tom, že skutečný majitel právnickou osobu nebo právní uspořádání vlastní nebo kontroluje,“ píše se ve vládním zdůvodnění novely.

Piráti nedávno obvinili opoziční ANO, že v Poslanecké sněmovně hrozí zablokováním projednávání novely, pokud se neupraví tak, aby předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš nebyl považován za skutečného majitele holdingu Agrofert. Místopředseda ANO Radek Vondráček označil pirátské vyjádření za lež.

Třídy pro uprchlíky z Ukrajiny

České školy budou zřejmě moct vytvářet oddělené třídy pro uprchlíky z Ukrajiny, pokud pro ně nebudou místa v těch běžných. Vyplývá to z úpravy zákona, který kabinet ve středu schválil. Na Twitteru o tom během jednání ministrů informoval ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Vláda právě schválila tzv. Lex Ukrajina 2 pro oblast školství. Ten má připravit české školy na nový školní rok 2022/2023 v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ruskem napadané Ukrajiny a maximálně usnadnit jejich integraci do českých škol. Návrh posoudí @snemovna a @SenatCZ. — Petr Gazdík (@petrgazdik) June 8, 2022

Norma má podle něj připravit české školy na školní rok 2022/2023 v souvislosti s přílivem válečných uprchlíků Ukrajiny a maximálně usnadnit jejich integraci. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna a Senát.

Zákon by měl nově upřesnit, že uprchlíci musí začít plnit povinnou školní docházku v Česku nejpozději do devadesáti dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Dosavadní předpisy takovou lhůtu nestanovily. Ředitelé škol by měli Ukrajince přijímat přednostně do běžných tříd s českými dětmi. Pokud by pro běžence nebylo místo, mohla by pro ně škola zřídit i samostatnou třídu.

O děti v ukrajinských třídách se podle návrhu i v dalším školním roce budou moct starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Výuka by ale měla být podle českých vzdělávacích programů.