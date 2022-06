Ukrajina musí ve válce zvítězit, shodli se premiéři Česka a Polska

Na zasedání se také podle Fialy hodně mluvilo o tom, co lze pro Ukrajinu dál dělat. Polský premiér Mateusz Morawiecki ocenil, že Česko vnímá hrozby po ruské invazi stejně jako Polsko, i když nepatří mezi sousedy Ukrajiny. Snahy obou zemí podle něj zvyšují šance na vítězství Ukrajiny. „Ukrajina musí v této válce zvítězit,“ uvedl.

Fiala seznámil polského premiéra s plány českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku. Priority předsednictví podle Fialy není aktuálně vzhledem ke zvyklostem možné představit. „Ale je jasné, že mezi nimi budou Ukrajina, důsledky ruské agrese, zvládnutí migrační vlny, energetická bezpečnost či obranná odolnost,“ zdůraznil.

Morawiecki zmínil, že Česko a Polsko mají stejný soubor strategických otázek, které chtějí řešit. „Nemůžeme nic zveřejnit, dokud to pan premiér sám nepředstaví v polovině června. Ale už dnes můžu říct, že naše priority jsou velice sblížené,“ konstatoval.

Dopravní spojení mezi ČR a Polskem

Dálnice D11 až k hranicím s Polskem by podle představ české vlády měla být dokončena do roku 2027. Premiér Fiala považuje za důležité dobudovat silniční i železniční vlakové propojení mezi Českem a Polskem, aby země přispěly k rozvoji střední Evropy. „Musíme se posunout v dopravní infrastruktuře dál, spojení není dostatečné,“ řekl.

Fiala zároveň přiznal, že horší situace je na české straně. V dostavbě dálnice D11 se nedostala tak daleko, jak by si kabinet představoval. „Vláda udělá vše pro to, abychom nejpozději do roku 2027 měli celý úsek otevřený a dopravní propojení mezi Českou republikou a Polskem bylo zcela průjezdné a kvalitní,“ poznamenal český premiér.

„Polsko je pro Českou republiku jedním z hlavních obchodních partnerů, ale je to vzájemné, i Česká republika je pro Polsko významným obchodním partnerem, takže dopravní spojení budeme nyní realizovat s dvojnásobným výkonem a urychleně,“ přislíbil Morawiecki.

Fialův kabinet se v prvním půlroku od svého jmenování vztahům s Polskem intenzivně věnuje. Podle českého premiéra se podařilo „odvalit těžký balvan“ v česko-polských vztazích únorovým podpisem mezistátní dohody o podmínkách pokračování těžby v Dole Turów poblíž českých hranic.