V Česku začíná platit lex Ukrajina. Usnadní uprchlíkům získat práci i podporu

Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii většinou v Česku potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v Česku žít trvale. Podle nového zákona mají uprchlíci z Ukrajiny s takzvaným vízem ke strpění stejné postavení jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. Zmíněného typu víz už vydalo ministerstvo vnitra přes 200 tisíc.

Lepší možnost pracovat

Od pondělí si ti, jimž bylo uděleno, tedy nemusí o povolení k zaměstnání žádat. Práci si mohou hledat přímo, nemusejí chodit na úřad práce. Podle podkladů k normě se běženci budou moci zapsat i do evidence nezaměstnaných. Úřady práce jim pak poskytnou poradenství a při splnění podmínek i podporu a případně také rekvalifikaci a příspěvky na zaměstnávání.

Podle expertů na problematiku integrace by příchozí neměli končit v nízkokvalifikovaných profesích a Česko by mělo jejich vzdělání co nejvíc využít. Mělo by proto uznávání kvalifikací zjednodušit a urychlit a také posílit kurzy češtiny, radí odborníci.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) několikrát zopakoval, že uprchlíci z Ukrajiny si nemusí práci hledat přes prostředníky a na zaměstnávání příchozích se také zaměří inspekce práce. Při nerovném zacházení pohrozil sankcemi.

Humanitární dávka

Lidé s vízem ke strpění mohou od pondělí rovněž žádat o novou humanitární dávku ve výši pěti tisíc korun. Mají na ni nárok za měsíc, v němž získali vízum. K vyřízení mohou využít aplikaci, kterou ministerstvo práce spouští v pilotním režimu v pondělí.

Po týdenním otestování a doplnění by pak mělo být možné humanitární podporu vyřídit i bez návštěvy úřadu práce. Cílem je proces urychlit a ulevit přetíženým úřadům. Dávku bude možné v případě potřeby pak pobírat ještě dalších pět měsíců, bude o ni ale nutné pravidelně žádat.