Česku přibylo za deset let obyvatel, zestárli na průměrných 42,7 roku

Podle statistiků obyvatel přibylo mírně. Ve srovnání s rokem 2011 měla republika loni o procento lidí víc. Ženy tvořily 50,7 procenta populace, muži 49,3 procenta. Pokračoval trend, kdy se lidé soustřeďují do některých krajů, ve čtyřech českých krajích žije dohromady 48,2 procenta obyvatel země. O něco víc než čtvrtina lidí je v Praze a Středočeském kraji.

Počet lidí nad 65 let rostl. Dostal se na 2,1 milionu. Je to o půl milionu víc než v roce 2011 při posledním sčítání. V důchodovém věku je tak každý pátý obyvatel země. Přibylo ale také dětí. Naopak méně je lidí v produktivním věku. Nejpočetnější generací dál zůstávají takzvané Husákovy děti, tedy silné ročníky 70. let.

V Česku žije téměř půl milionu cizinců

V republice přibylo svobodných a rozvedených, naopak méně než před deseti lety je ženatých a vdaných. Zmenšila se skupina vdov. Ženy jsou také podle nejnovějších údajů vzdělanější než muži. Při minulém sčítání byl vyšší podíl vysokoškoláků mezi muži, tentokrát je to naopak.

Cizinci tvořili 4,7 procenta obyvatel. V zemi jich žilo téměř půl milionu. Nejpočetnější skupinou byli Ukrajinci. Představují třetinu lidí ze zahraničí.

První výsledky loňského sčítání lidu zveřejnil Český statistický úřad. Konalo se od 27. března do 11. května 2021. Údaje jsou k prvnímu dni sčítací akce. Sčítání se pořádá každých deset let, a to nejen v Česku. Umožňuje zmapovat situaci v jednotlivých zemích a porovnávat ji. Zatímco řada států údaje získává ze svých registrů a dotazuje se jen vzorku několika tisícovek lidí, v České republice se museli zapojit všichni obyvatelé. Česko totiž nemělo rejstříky, z nichž by se daly potřebné informace získat.