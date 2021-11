Mobilita kvůli vývoji pandemie opět klesá, lidé doma pracují i tráví volný čas

Pokles počtu lidí na pracovištích je nejvíc znatelný v krajích s velkými městy. V Praze je to o 15 procent, o 13 procent v Jihomoravském kraji.

Nejvíc lidí ale ubylo na pracovištích, v celé zemi to dělá devět procent. Naopak o pětinu vzrostly návštěvy obchodů a lékáren. O čtyři procenta víc času než normálně tráví lidi doma.

Zhruba pětiprocentní pokles za poslední týdny hlásí i pražské tramvaje a autobusy. To odpovídá i trendům ve zbytku země. Data společnosti Google už minulý týden hlásila asi čtyřprocentní pokles počtu cestujících na přestupních místech hromadné dopravy.

Třeba pražské metro před covidem vozilo denně skoro jeden a čtvrt milionu cestujících. Letos to bylo nejvíc něco přes 900 tisíc lidí - v polovině října. Od té doby cestujících znovu ubývá.

Chybí vazby s kolektivem, člověk ale ušetří za dojíždění

Jako dispečer u dopravní firmy potřebuje David Gráca k práci jen počítač a telefon. Se zaměstnavatelem se proto dohodl, že vzhledem k situaci bude z domova pracovat i dál. Doma je od března 2020.

„Vazba s tím kolektivem chybí, je jasné, že člověk si připadá takový odstrčený. Je to také hodně o morálce, donutit se pracovat, protože někdy je to náročné, je to možná i časově náročnější než v práci,“ popisuje svoje zkušenosti Gráca. Výhody pro něj ale spíše převažují.

„Jezdil jsem autem, v dnešní době ty pohonné hmoty šly nahoru, takže si myslím, že měsíčně nějaké dva až tři tisíce ušetřím,“ rekapituluje Gráca. To si pochvaluje i Otto Šalbaba, také on začal z domova pracovat hned po začátku pandemie. V jedné domácnosti se dvěma dětmi to ale občas není snadné.

„Manželce už to leze krkem, že zkrátka nemá žádné soukromí a já jsem pořád doma. Ve chvíli, kdy jsme tu byli všichni čtyři a protože máme malý byt, tři místnosti, tak to byl hukot,“ popisuje Šalbaba. A ten bude patrně pokračovat, zpátky do práce totiž mohl jen na pár měsíců.

„Teď je to zase trvale z domova, už před měsícem začala doba, kdy jsme se začali postupně vracet do práce, ale čísla rostou, zaměstnanci se zase ženou domu,“ vysvětluje důvody.