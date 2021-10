Musíme jednat razantně, hájí rušení DPH na energie Havlíček. Pomoc musí být adresná, míní Jurečka

„Ta směrnice je otevřená a my máme v tuto chvíli zatím zpětnou vazbu od Evropské komise, že by nezažalovala Českou republiku,“ reagoval Havlíček na výtku, že zrušení DPH na energie je nyní v rozporu se směrnicí EU. Řekl také, že podobný požadavek mají i jiné evropské země, například Španělsko chce DPH na energie snížit na 5 procent.

Podle Havlíčka je třeba jednat razantně, protože situace je vážná, energetická krize je celosvětová. „My chceme zahájit diskusi (o snížení DPH) na nulu, třeba to nakonec skončí na pěti procentech,“ pokračoval ministr s tím, že se vláda chce o snížení DPH na nulu „každopádně pokusit“.

„Je to plošné řešení, v zásadě je to řešení, které je nezpochybnitelné, protože nebude nekonečná diskuse, proč jsme toho zvýhodnili a toho jsme nezvýhodnili,“ zdůvodnil to Havlíček.

Opatření typu zvýhodnění nejchudších domácností, které dostávají příspěvek na bydlení, podle něj situaci neřeší. „Těch je hrozně málo, to je jenom 200 tisíc domácností,“ dodal s tím, že v česku je 4,3 milionu rodin a 5,3 milionu odběrových míst.