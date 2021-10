Úlevy z daní na energii mají pokračovat i v příštím roce. Podle Schillerové to schválila vláda

Na elektřinu a plyn platí nyní sazba DPH 21 procent. Ke snížení na nulu je potřeba souhlas Evropské komise. Vláda si je přitom vědoma, že do udělení výjimky půjde o úpravu, která bude v rozporu s evropskou směrnicí. Vyplývá to z pondělního materiálu.

Vláda právě schválila důležitou novelu zákona o DPH, která umožní osvobodit dodání elektřiny a plynu od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1.1. 2022. Návrh míří do @snemovna 👍 Novela umožní plynule navázat na daňový pardon, který platí do konce letošního roku.

Kontrola testů a povinné respirátory

Kabinet měl naplánováno také jednání o zhoršující se epidemické situaci. Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby personál restaurací musel kontrolovat testy či očkování zákazníků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bylo toto opatření projednáno se zástupci restaurací i pivovarů a podporuje ho Hospodářská komora.

Ministerstvo chce také obnovit povinné nošení respirátorů uvnitř v zaměstnání a ve školách. Podle Vojtěcha by v krajích, kde je epidemie nejhorší, měly děti nad dvanáct let nosit roušku i při výuce ve třídě. Navrhuje zároveň ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince. Počítá ale s výjimkami, a to například u dětí či lidí se zahájeným očkováním. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým.