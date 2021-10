Respirátory budou od pondělí opět povinné i v práci, zkrátí se platnost testů a pojišťovny už je všem neproplatí

„Od 25. října bude povinnost nosit ochranu dýchacích cest, to znamená respirátor, ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť, kde je v tuto chvíli výjimka,“ uvedl Adam Vojtěch po jednání vlády. Bez respirátoru bude moci pracovat pouze ten, kdo bude na pracovišti sám, dodal.

Vojtěch také prosadil na vládě návrh, podle kterého by personál v restauraci měl kontrolovat, že mají hosté negativní test, dokončené očkování či v posledním půlroce prodělali covid. Bude to tak od 1. listopadu.

„Je to určitý diskomfort, to je jasné, ale myslím, že chápou, proč zavádíme tuto povinnost. Jsou to prostory, kde dochází k šíření nákazy, může docházet ke komunitnímu šíření. Je to něco, co je zavedené i v jiných zemích,“ poznamenal ministr zdravotnictví. Provozovatelé restaurací budou mít povinnost kontrolovat potvrzení o negativním testu, dokončeném očkování či prodělaném onemocnění nejpozději když se host usadí u stolu. Povinnost se nevztahuje na jídelní zóny v obchodních centrech.

Od listopadu se testy nebudou proplácet, jejich cena bude dál regulovaná

Vláda schválila i zkrácení platnosti testů, a to od pondělí. Antigenní budou platit 24 hodin od odběru, PCR testy 72 hodin. Zdravotní pojišťovny také přestanou proplácet preventivní testy – ne sice od pondělí, ale od 1. listopadu, byť dříve Vojtěch hovořil až o prosinci. „Bylo to stanovisko klinické skupiny ministerstva, já jsem to stanovisko respektoval,“ řekl Vojtěch ke změně. Připustil, že se stát tímto směrem snaží povzbudit zájem o očkování.

Ministr zároveň ujistil, že cena testů nebude přehnaná. „Cena už je regulovaná a bude regulovaná cenovým předpisem i nadále,“ zdůraznil.