Covid-19 se v Česku šíří přes mladé a neočkované. Případů bude přibývat

Právě v počtu kontaktů se dá hledat také klíč k tomu, proč se nákaza nejvíc šíří mezi mladými lidmi, ale méně u seniorů. Stejný výzkum totiž ukazuje, že lidé ve věku mezi osmnácti a čtyřiatřiceti mají průměrně 30,5 kontaktu, ale senioři nad pětapadesát jen 14 kontaktů. Vzhledem k tomu, že mezi mladšími je nižší proočkovanost, jsou jejich kontakty také mnohem více rizikové.

Nejasné naopak zůstává, jak moc se liší ochota omezovat se a řídit pravidly v různých regionech. Přes řadu anekdotických vyprávění, ve kterých částech republiky se nosí, či nenosí respirátory, k tomu nejsou žádná věrohodná data.

Řada drobných faktorů

Na šíření pandemie má drobný vliv také řada menších faktorů. Individuálně má každý z nich nepatrný dopad, ale společně mohou hrát velkou roli.

Už loňské senátní volby ukázaly, že tato aktivita může zvyšovat rychlost šíření epidemie; popsala to do detailů studie, která vyšla v odborném časopise Journal of Population Economics. Údaje o vlivu podzimních voleb do Poslanecké sněmovny sice nejsou zatím známé, ale dá se předpokládat, že se na zrychlení pandemie nějak projevily.

Kontroverzním tématem je, zda k rychlosti šíření nepomáhá to, že se netestují očkovaní. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly je chybou, že k něčemu takovému na hromadných akcích nedochází, a v rozhovoru pro iDnes.cz doporučil, aby se do budoucna na masových akcích testovalo plošně a bez výjimek.

„Pokud by šlo testovat, počet by se omezovat nemusel. Sice by se používaly pouze antigenní testy, ale procento rizika by razantně kleslo,“ uvedl.

Souhlasí s ním také brněnský neurobiolog Omar Šerý, který na Twitteru napsal: „Zásadní chybou je, že se netestují očkovaní a roznášejí virus po svém okolí –⁠ školy, zaměstnání, rodiny… Jako bychom se nepoučili z loňska. Problémem je, že pokud se vyskytne někdo pozitivní na koronavirus, tak se v jeho okolí dotazuje hygiena lidí, kteří se s ním sešli, zda jsou očkovaní, pokud jsou očkovaní, tak se netestují, i když jsou často pozitivní. Proč? Protože zase se řídíme nevědeckými postupy.“