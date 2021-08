Delta dostane člověka do nemocnice dvakrát pravděpodobněji než alfa varianta covidu, ukázal britský výzkum

Lékaři měli už dříve náznaky, že delta vede k většímu počtu hospitalizací. Odhadovali přesně to, co nová práce potvrdila –⁠ riziko je přibližně dvojnásobné. Jeden z hlavních autorů studie, epidemiolog Gavin Dabrera, uvedl: „Tato studie potvrzuje předchozí zjištění, že lidé nakažení virem delta vyžadují hospitalizaci výrazně častěji než lidé nakažení virem alfa.“

Většina případů zahrnutých do analýzy nebyla očkována. „Už víme, že očkování poskytuje vynikající ochranu i proti deltě, a protože tato varianta představuje více než 98 procent případů covidu ve Spojeném království, je nezbytné, aby ti, kteří nedostali dvě dávky vakcíny, tak učinili co nejdříve. Stále je i s vakcínou důležité, abyste v případě, že máte příznaky covidu, zůstali doma a co nejdříve podstoupili PCR test,“ dodal vědec.

Delta může snadněji zahltit zdravotnický systém

Varianta delta byla poprvé zaznamenána v Indii v prosinci roku 2020. Už tehdy se rychle šířila a první studie zjistily, že je až o padesát procent nakažlivější než „britská“ varianta covidu, později pojmenovaná alfa.

Že je delta i nebezpečnější, vyplývalo částečně už z indických dat. Přestože je tato země velmi „mladá“, covid tak dokázal zahltit nemocnice a způsobit rozsáhlou zdravotnickou krizi.

Jako první zaznamenala zdvojnásobení rizika hospitalizace u varianty delta ve srovnání s variantou alfa už dříve předběžná studie ze Skotska. Také přišla s podezřením, že delta je spojena se závažnějším průběhem onemocnění.