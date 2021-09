Roušky sundáme, až se proočkuje 75 procent populace, uvedl Vojtěch

Pomoci motivovat více lidí, aby se nechali naočkovat, má nová kampaň. „Je to o přesvědčování, stálém zdůrazňování, že bez dostatečné proočkovanosti tady můžeme mít opět zahlcené nemocnice, reálný problém udržet pandemii na uzdě,“ apeluje Vojtěch. O povinném očkování se podle jeho slov nyní neuvažuje.

Podle něj by cílová proočkovanost mohla vést k uvolnění povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech a dalších opatření na hromadných akcích. Na těch se nyní například omezuje kapacita, mají se dodržovat rozestupy a předkládat testy na covid-19 nebo jiné potvrzení o bezinfekčnosti.

Původní cíl ministerstva zdravotnictví stanovoval dosažení sedmdesáti procent proočkování do konce srpna. O pět procent se hranice podle Vojtěcha zvedla kvůli mutaci delta. „Bylo by ideální mít vyšší hranici, ale musíme zároveň mít reálná očekávání,“ uvedl.

Testy v sobotu potvrdily 205 nových případů onemocnění covid-19 v zemi, což je nejvyšší denní nárůst za víkendový den od konce května. Reprodukční číslo se jedenáctý den v řadě drží nad hodnotou jedna, což znamená, že epidemie zrychluje. Podle webu ministerstva zdravotnictví ze soboty bylo celkem za dobu očkování podáno 11,54 milionu dávek. Plně naočkováno je v zemi přes 5,77 milionu lidí.

Ve hře je i třetí dávka, Vojtěch už dříve uvedl, že na tu bude mít nárok každý očkovaný občan, od jehož vakcinace už uplynulo minimálně osm měsíců. Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typu mRNA, tedy od výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i ti, kdo měli AstraZenecu, která je jiného typu, a jako druhou lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

„Musíme se snažit, aby co nejvíc lidí bylo naočkováno a co nejvíc lidí šlo na posilující (třetí) dávku, aby dopady vlny, která se rozjíždí v současnosti, byly co nejnižší,“ souhlasí Kubek. S předsedou sněmovního zdravotnického výboru Vlastimilem Válkem (TOP 09) se shodl na tom, že zájem o očkování klesá a motivace nyní moc nezabírá.

Válek: Ministr by měl přemýšlet, jak ochránit neočkované seniory

Některé země, například Velká Británie, zavádějí očkování jako povinné pro vybrané profesní skupiny. Podle ministra Vojtěcha debata o povinném očkování pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách v tuto chvíli není na stole. V Česku se nenechala dosud očkovat zhruba čtvrtina zdravotních sester a třetina lidí pracujících v sociálních službách. V rizikové skupině nad šedesát let věku očkováno není 530 tisíc lidí.

„Kdybych byl ministr zdravotnictví, tak především přemýšlím, jak ochránit těch pět set tisíc nenaočkovaných seniorů. A pokud najdu nějaký jiný způsob než povinné očkování v domově důchodců, tak ten jiný způsob budu volit. Pokud jediná cesta bude povinné očkování zaměstnanců v domovech důchodců nebo ve zdravotnických zařízeních, tak začnu řešit s odbory a vedením rezortů, co se stane, když to nařídím, zda neriskuji, že dvacet procent dá výpověď a já zařízení budu muset zavřít,“ připojil svůj názor Válek, který je mimo jiné také lékařem.

Očkování bez registrace potrvá minimálně do října

Vakcínu proti koronaviru mohou nyní lidé podle informací ministerstva zdravotnictví dostat na více než třech stech místech. Zhruba pětina z nich je v Praze. V souladu s plánovanou strategií ministerstva by se postupně měla zavírat velkokapacitní centra. Už ke konci srpna se přestalo očkovat na výstavišti v Brně, v září provoz ukončí centra v O2 universu i Kongresovém centru v hlavním městě.

Strategie počítá s tím, že očkování se postupně významně přesune na očkovací místa u nemocnic a na praktické lékaře. Ti budou mít od začátku října zajištěnou distribuci i vakcíny společností Pfizer/BioNTech, uvedl v OVM Vojtěch. „U ostatních vakcín už to tak je, včetně vakcíny od firmy Moderna,“ dodal.

Očkovací centra, kde se proti covidu očkuje bez objednání termínu či předchozí registrace, budou podle ministra fungovat minimálně do října. Předpokládá, že v těchto centrech bude také možnost nechat si aplikovat plánovanou třetí dávku.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek v diskusi apeloval na větší využívání mobilních očkovacích týmů, které by nabízely možnost očkování i v nejmenších obcích a lidem, kteří mají omezenou možnost dopravit se do města k lékaři. „Poslat auto, které objede každou nepatrnou vesničku. Když člověk nemusí pro očkování nic dělat, tak je to nejsnazší cesta, aby se nechal naočkovat,“ je přesvědčen.

Uznávání protilátek na koronavirus se bude řešit ještě v září

Vojtěch v Otázkách Václava Moravce také uvedl, že v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS) uvažuje o uznávání protilátek na koronavirus. Debatu na toto téma chce dokončit v září. Ministerstvo zdravotnictví podle čtvrtečního rozsudku NSS stále nedokázalo vysvětlit, proč zvýhodňuje lidi s potvrzením o prodělání nemoci covid-19 proti těm, kteří se chtějí prokazovat zjištěnými protilátkami na koronavirus.

„Je to rozhodnutí soudu a my ho musíme respektovat, byť si o něm můžeme myslet své,“ podotýká Vojtěch. „Je to čistě odborná otázka,“ uvedl, proto podle něho o ní nemůže rozhodnout politik. Plánuje tedy kulatý stůl. Už dříve zaznělo, že ministerstvo zdravotnictví rovněž na podzim chystá republikovou studii o protilátkách a buněčné imunitě na koronavirus.