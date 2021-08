S přeočkováním musíme počítat, řekl Svoboda. Nechci vyvolávat paniku, reagoval Vojtěch

Vláda by podle něj měla říkat, že očkování není na věky věků. „Pokud ten virus tady bude, tak musíme počítat s tím, že musíme přeočkovávat. Svět ho bude požadovat a my ho budem potřebovat, protože první očkování velice pravděpodobně přestane být funkční,“ řekl Svoboda.

„V tuto chvíli zatím nevíme, jak dlouho dvě dávky vydrží. Předpokládá se, že očkování není na léta. Zatím to vypadá, že Evropa bude uznávat limit asi devět měsíců. Není pravda, pane ministře, když říkáte, že není žádný tlak na to, že nikdo nebude říkat: ty nemáš třetí očkování,“ poznamenal Svoboda.

Vojtěch s ním ale nesouhlasí. „Možnost mít třetí dávku tady existuje pro každého, v tuto chvíli se hovoří o limitu osm až dvanáct měsíců. Zatím nikde v žádné zemi není taková situace, že pokud by člověk neměl tři dávky očkování, že by se třeba do té země nemohl dostat minimálně v rámci Evropy. Já bych zas nechtěl vyvolat paniku,“ uklidňoval ministr.

Podle Svobody ale lidé musí znát pravý důvod, proč nakonec bude třetí dávka očkování nutná. Tedy, že nejspíš dojde ke snížení imunity vůči viru, stejně jako je to i u jiných onemocnění.

„Všichni, kteří mají dokončenou vakcinaci, tak mohou jít na přeočkování,“ reagoval Vojtěch. Uznal však, že je zde možné riziko snížené imunity, a proto bude nakonec třetí dávka potřebná.

Oba politici se nakonec shodli, že jsou jednoznačně v tuto chvíli proti povinnému očkování a trvají na dobrovolnosti.

První výsledky ukazují, že třetí dávka pomáhá

Biochemik Konvalinka z Univerzity Karlovy vzpomenul data z Izraele, která dokazují, že třetí dávka je potřebná.

„Po osmi měsících u těch nejstarších obyvatel a zranitelnějších ochrana pomalu vyvanula. U vakcíny Pfizer to vypadá na pokles o desítky procent. Máme argumenty pro to, abychom proočkovali ty nejprve starší zhruba po těch šesti až osmi měsících po první dávce. Zatím ty výsledky vypadají dobře, ta imunita je opravdu nastartována a počty hospitalizovaných rychle klesají,“ řekl. Upozornil, že jde teprve o první výsledky naočkovaných třetí dávkou.

V České republice zatím vypadá situace ohledně epidemie podle Konvalinky velmi dobře. Není to podle něj ale jen díky očkování, ale také bohužel promořeností populace, která je v zemi vysoká. „Promořením teď máme velmi dobrou ochranu proti viru,“ dodal.