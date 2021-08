V Praze rozdali hygienici stovky pokut za porušení pravidel pro návrat ze zahraničí. V regionech jsou takové tresty výjimkou

Počátkem července schválila vláda přísnější pravidla pro příjezdy ze zahraničí do Česka. Každý, kdo přijede, musí vyplnit příjezdový formulář – k čemuž nabádají mimo jiné SMS zasílané po přihlášení k českému mobilnímu operátorovi – a neočkovaní lidé musí na test a po příjezdu z některých zemí i do karantény. Někteří to však nedodržují, nejčastěji na to narážejí hygienici v Praze.

neočkovaní lidé (nebo lidé, kteří neprodělali covid-19 v posledních 180 dnech) po příjezdu ze zemí s extrémním rizikem nákazy (černých): - podstoupit nejdříve 72 hodin před cestou do Česka PCR test - podstoupit do 24 hodin po příjezdu PCR test - samoizolace po příjezdu, která trvá do získání negativního výsledku třetího PCR testu (nejméně 10 dní) - nejdříve po 10 dnech po příjezdu podstoupit PCR test

Kdyby se nepodařilo nepřítomnost vysvětlit, bylo by to první zjištěné pochybení v celém kraji. Bez pokut pro cestovatele se zatím obešly prázdniny i v Jihomoravském a Olomouckém kraji, ve většině další regionů byly problémy jen v jednotkách případů. Například v Královéhradeckém kraji udělili hygienici jedinou desetitisícovou pokutu.

Podle ředitelky protiepidemického odboru jihočeských hygieniků Jitky Luňáčkové je v případě, kdy lidé nepodstoupili povinný test, přijatelné vysvětlení, že se na něj již přihlásili, ale ještě nedostali termín.

Pokuty až 25 tisíc korun

Výjimkou z pravidla, že hygienici pokuty v souvislosti s cestováním příliš nerozdávají, je Praha. V metropoli již lidé, kteří nerespektovali podmínky stanovené pro příjezd ze zahraničí, dostali téměř čtyři stovky pokut v celkové výši blížící se 1,7 milionu korun. Podle šéfky městské hygienické stanice Zdeňky Jágrové byly jednotlivé sankce v rozmezí od tří do 25 tisíc korun.

Tuto činnost hygieniků kritizoval místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Energie, kterou dává ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice do sledování turistů, by měli dát do chytré karantény. Kdyby sledovali chytrou karanténou lidi, co se dostanou do styku s pozitivními, bylo by to pro všechny mnohem užitečnější,“ míní.