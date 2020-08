Letní prázdniny v tuzemsku. Zahraniční návštěvníky zastoupili Češi

Letošní prázdniny se blíží ke konci. Dovolené tentokrát významně ovlivnila pandemie koronaviru, která paralyzovala cestovní ruch. Ministerstvo zahraničí doporučovalo cesty jen do států Evropské unie, a to jen do těch, které podle zavedeného semaforu „svítily“ zeleně. Češi se tak z velké části rozhodli trávit léto v tuzemsku.