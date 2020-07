Zvýšený zájem turistů o oblíbené tuzemské lokality přináší i problémy. A nejde jen o odpadky

Například na hráz Černého jezera mohou cyklisté bez problémů dojet na kole. Dále do rezervace už ale musí pěšky. Ne každý to však respektuje. Nejsou to nicméně jen cyklisté na stezkách pro pěší, ale třeba i zbytky ohniště. Výjimkou není ani koupání v jezerech. To je po celém šumavském parku zakázané.

„Spíš je to v ranních a večerních hodinách, kdy tady není tolik turistů, protože davy spíš lidi odradí od toho, aby do jezera vstupovali. Ale když je potom klidněji, tak to samozřejmě láká,“ vysvětluje vedoucí Strážní a informační služby Národního parku Šumava Adam Diviš.

Hlídky se letos střídají na čtyřech nejatraktivnějších místech. Kromě jezer je to i Březník u Modravy. Tady je několik cest uzavřených kvůli ochraně přírody. Za porušení zákazů budou letos i vyšší pokuty – na místě až deset tisíc korun.

„My jsme to většinou řešili třeba domluvou nebo formou několikasetkorunové pokuty, ale pokuty neřeší problematiku, pořád je to stejné, rok od roku, některé problémy jsou častější,“ říká mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Šumava letos zažívá od prvních prázdninových týdnů rekordní návštěvnost. Kempy jsou plné, některá obytná auta stojí dokonce i na parkovištích v centrech obcí.

Problémem spojeným s turistickým pobytem je samozřejmě i nepořádek. Například v chráněné oblasti Moravský kras dobrovolní strážci při nedávné obchůzce našli kromě odhozených lahví nebo papírů šest pytlů skelné vaty nebo motor z pračky.

Kvůli odpadkům v přírodě vznikají i nejrůznější iniciativy a organizace. Ve světě, stejně jako v Česku, působí například Trash Hero a pořádá i dobrovolnické úklidy. S aktuální výzvou k úklidu pak přišla iniciativa Nejsem prase.

Přemíra odpadků a nevhodné chování zavřely Smetanovou vyhlídku

Leckde už tak majitelům pozemků došla trpělivost. Přemírou odpadků a nevhodným chováním lidí například odůvodnili uzavření známé Smetanovy vyhlídky nedaleko Prahy, což vyvolalo i kritiku na sociálních sítích.

V devatenáctém století podle místní pověsti pohled na meandr Vltavy inspiroval Bedřicha Smetanu, stejně jako v posledních dekádách lákal turisty a fotografy. Až do června. To, že je Smetanova vyhlídka trvale uzavřena, hlásí cedule už u cesty. Dojít lze ještě zhruba půl kilometru. Pak je pozemek obehnán dřevěným plotem. Na jeho konci je k vidění jen nedaleká chata. Dál už se nesmí.