Odhad: množství zahraničních turistů se výrazně sníží a budou objevovat venkov

Šance pro venkovské oblasti, rána pro městské?

Turisté také budou podle tajemníka hledat spíše destinace mimo oblasti masové turistiky. Mělo by tak dojít k rozmachu cest do venkovských oblastí. To prý bude pozitivní, protože to nabídne nový příjem místům, často postiženým odlivem obyvatel. Městská turistika bude naopak v počátcích klesat.

UNWTO už před koronavirovou krizí vyhlásila venkovský cestovní ruch za téma pro letošní rok. Rozhodla se tak proto, že chtěla napravit problém, který v koronavirové krizi vypadá jako něco z jiného světa – fenomén nadměrného počtu turistů. Cestovní ruch v posledních letech s posilováním střední třídy v zemích, jako je Čína, prudce rostl. Některé oblíbené turistické destinace, zvláště města, byla přeplněna turisty. To vadilo obyvatelům i návštěvníkům.

V minulosti se cestovní ruch zotavoval z problémů relativně rychle, a to i po teroristických útocích. Dotčené turistické destinace se obvykle vrátily k předchozímu počtu turistů do jednoho roku. „Cestovní ruch je velmi odolný. Bude to však chvíli trvat, než se znovu dostaneme k rekordům z minulých let,“ dodal Pololikašvili. Odmítl zatím poskytnout prognózu na rok 2021.