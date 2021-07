Po návratu ze všech zemí bude nutný test. Výjimku budou mít očkovaní až po druhé dávce, rozhodla vláda

Podle ministra Vojtěcha, ale i premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace vážná vzhledem k tomu, že oproti minulému týdnu je více nově nakažených, situace se zhoršuje zejména v Praze a zvyšuje se podíl nakažlivější varianty delta známé dříve jako indická. Podle odborníků před ní chrání jen první ze dvou dávek vakcíny jen asi z 33 procent.

Lidé pouze s první dávkou tak již nebudou považováni za dostatečně chráněné. Dosud byli za neinfekční považováni po třech týdnech od jejího podání. Změna bude podle Vojtěcha účinná od pátku 9. července. Lidé s první dávkou tedy ještě budou moci bez testů chodit do restaurací během prodlouženého víkendu. Ministr je přesvědčen, že hrazených testů nabízí stát měsíčně dost pro to, aby pokryly všechny potřeby lidí, kteří nemají dokončené očkování.

Formulář a test i po návratu ze zelených zemí

Od následujícího pátku ale budou muset lidé bez dokončené vakcinace na test nejenom kvůli návštěvě restaurace či kadeřníka, ale i po návratu ze zahraničí. „Z jakékoliv země člověk přijede, tak musí být otestován,“ řekl Vojtěch. Po pobytu v zemích hodnocených na mapě cestovatele jako státy s nízkým nebo středním rizikem (zelené a oranžové) bude potřeba vyplnit příjezdový formulář a podstoupit alespoň antigenní test. Nic se nezmění na pravidlech pro rizikovější státy, po příjezdu z nichž je nutná i karanténa.

„Neplatí to samozřejmě pro plně očkované nebo ty, kteří prodělali covid ve 180denní lhůtě,“ uvedl ministr zdravotnictví. Do karantény podle něj nebudou muset očkovaní lidé ani po návratu z červených a tmavě červených zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy. Kontrolovat, že se lidé po příjezdu otestovali, budou podle Vojtěcha mimo jiné zaměstnavatelé, kteří dostanou povinnost prokázat se negativním výsledkem testu.

Příjezdové formuláře a to, co v nich je napsáno, budou kontrolovat také hygienici. Letečtí dopravci by neměli vpustit na palubu nikoho, kdo nebude mít formulář vyplněný, sdělil ministr.

Díky povinnosti zaměstnavatelů vyžadovat negativní test od zaměstnanců po příjezdu ze zahraničí očekává vláda, že nebude nutné obnovit celoplošné testování zaměstnanců.