Další vlna covidu už přichází, varuje biochemik Trnka. Riziko vidí v hromadných akcích

Podle Trnky už další vlna přichází, nezdá se ale, že by ji někdo bral vážně. Poukazuje mimo jiné na hutně zaplněné fotbalové stadiony během mistrovství Evropy. „Je možné, že další vlna přijde dříve než na podzim. Zároveň doufejme, že nebude tak ničivá, protože dost lidí se do té doby stihne očkovat,“ uvažuje biochemik z Centra pro modelování biologických procesů.

Podle nejnovějších dat Státního zdravotního ústavu je v tuzemsku potvrzených 120 případů delta varianty covidu-19. Ještě na konci minulého týdne to bylo šestadevadesát. Prokazatelně se tento kmen objevil v šesti krajích.

Rizikové cestování

Ministerstvo zdravotnictví kvůli variantě delta zpřísňuje podmínky cestování. Češi nově nebudou moci kromě nezbytných případů cestovat do Ruska, Namibie, Paraguaye a od příštího týdne ani do Tuniska. Celkem se tak nebude smět cestovat do osmnácti zemí, kde hrozí extrémní riziko nákazy.

Delta je podle dosavadních studií asi o polovinu nakažlivější než varianta alfa, dříve nazývaná britská. Ta v Česku zatím převládá, podle Trnky je ale jasné, že postupně převládne delta. První data z Británie naznačují, že riziko hospitalizace je u tohoto kmene více než dvojnásobné než u alfy. Dokončené očkování tomu dokáže zabránit, zásadní jsou ale obě dávky vakcíny, přičemž ochrana po dávce první je asi třetinová.

„U AstraZenecy je stále účinnost kolem šedesáti procent a u Pfizeru je kolem osmdesáti až pětaosmdesáti procent, ale když se podíváme na účinnost vakcín v porovnání s tím, kolik lidí zůstane v nemocnici, tak účinnost obou je přes devadesát procent,“ popisuje Petra Mlčochová z Univerzity v Cambridge.

Trnka považuje účinnost vakcín za velmi slušnou. „Je potřeba, aby lidé byli očkováni oběma dávkami a po druhé dávce uplynulo alespoň čtrnáct dní,“ upozorňuje.