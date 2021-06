Cestování do zahraničí se výrazně zjednoduší. Letošní dovolená však bude trochu dražší

Cestování do zahraničí bude mnohem jednodušší, Česko se totiž dostalo do takzvané zelené zóny. To znamená, že Češi mohou cestovat stejně jako před pandemií například do Bulharska, Chorvatska nebo do Slovinska. Jednodušší bude i cestování do Řecka, kde bude stačit antigenní test. Podobně jako v Česku se i v ostatních zemích mírně zvýšily ceny, například za ubytování.