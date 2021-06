ŽIVĚ: Brífink ministra zahraničí Kulhánka k podmínkám cestování na zahraniční dovolenou

Příjezd ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy covidem nebude od čtvrtka v případě individuální dopravy podmíněný předchozím negativním testem na nový koronavirus. Lidé vracející se ze zemí zařazených do tmavě červené kategorie ale budou muset jít na PCR test nejpozději 14 dní po návratu do Česka. Do doby předložení negativních výsledků se na ně bude vztahovat omezení volného pohybu.

Zatím platí povinnost testu z akreditované laboratoře jen při návratu ze zemí v tmavě červené kategorii, kam patří menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.