Cestu do Chorvatska otevře Čechům už první dávka vakcíny

Při vstupu vyžadují chorvatské úřady negativní PCR nebo antigenní test ne starší než 48 hodin. Vyhnout se povinnému testu nebo karanténě dosud mohli pouze ti, jimž uplynula čtrnáctidenní lhůta od druhé vakcíny, nebo osoby, které v posledních šesti měsících covid-19 prodělali.

Cesta autem do Chorvatska by měla být bez omezení

Do obchodů nebo restaurací mohou nyní v Chorvatsku lidé i bez negativního testu. Rakousko a Slovinsko umožňují českým občanům mířícím na Jadran volný průjezd. Děti do 12 let mohou již nyní vstupovat bez testu. „Jsou to podmínky, které jsou příznivé pro velkou část českých rodin, které jsou zvyklé do Chorvatska jezdit v hlavní turistické sezoně,“ řekl Kulhánek.

V sobotu ráno dorazil do Chorvatska první letošní vlak společnosti RegioJet se zhruba čtyřmi stovkami cestujících. Během sezony má dopravce ambici přepravit do Chorvatska desetitisíce českých dovolenkářů.

Česko na letní turistickou sezonu opět otevře konzulární oddělení ve Splitu a Rijece. Konzulární pracovníci budou pomáhat českým občanům například při ztrátě pasu či v případě jiných nesnází. V Chorvatsku budou působit i čeští policisté v rámci společných hlídek.