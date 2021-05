Moře nebo bazén, hlavně ale někam jet. Mezi Čechy je zájem v létě cestovat

Evropské země se sice dokázaly dohodnout na tom, že by tento pas byl užitečný, i na tom, že by v něm mělo být potvrzení o očkování, o protilátkách a popřípadě i o testu, ale to je prozatím vše, uvedl. „Chybí dohoda o podobě a mnoha dalších detailech,“ dodal.

„Všichni jsme si zvykli na to, že funguje ,Schengen' (území 26 evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice bez kontroly), ten se ale rozpadl a nic nenasvědčuje tomu, že by se mohl v dohledné době obnovit. A idea takzvaného covidového pasu dala lidem naději, že by se díky němu mohl ,Schengen' obnovit rychleji. Jenže jednání nevypadají moc nadějně,“ konstatuje Papež.

Dále podle něho stojí v cestě celkem zásadní argument, že by se takovým přístupem vytvářela dvojí třída občanů. „Něco jiného je zavedení v zemi jako Izrael, kdy každý dostal šanci na očkování během dvou tří měsíců. V evropských zemích, kde to bude trvat spíše dva roky než dva měsíce, by se to jednoduše setkalo s demokratickým odporem,“ dodává.

Další státy navíc chtějí jít dokonce nad rámec bruselského návrhu. Třeba Řecko. To za žádnou cenu nechce přijít o další turistickou sezonu, a tak hodlá –⁠ na rozdíl od ostatních –⁠ uznávat i očkování ruským Sputnikem V. To však jiné země, minimálně do doby schválení vakcíny úřady, odmítají. Další státy se strachují zase o uživatelská data.

Některé státy se rozhodly už nečekat a pustily se do hledání vlastního řešení. A tak jedna aplikace slouží třeba ve Skandinávii, jiná už měsíc funguje v Estonsku a Dánsku a další zkouší Francie. Vlastní verzi vyvíjí i Německo. Hrozí tak, že namísto jedné aplikace, která by umožnila skutečně volný pohyb Evropou, bude mít každá země vlastní.

Lidé by například měli mít pasy nejen vytištěné, ale také nahrané v mobilní aplikaci s QR kódem, kterou by se pak při nástupu do letadla nebo vlaku prokazovali. Ta má být jednotná pro celou EU – jenže na její vývoj zbývá už jen zhruba měsíc. A právě to je problém, na kterém může celé úsilí ztroskotat.

Papež se obává, že covidpas nejspíš do léta nebude. „Nahradí jej příjezdové formuláře do jednotlivých zemí, které budou dávat možnost záznamu očkování, protilátek a testů. Každá země si v nich určí svá vlastní kritéria a tomu se budou muset cestující přizpůsobit,“ přiblížil.

Velice nebezpečným vývojem by však podle Bartoně byla maďarská praxe, kde očkovací pas, respektive tamní takzvanou „imunitní kartu“, získávají nejen očkovaní, ale i ti, kteří prošli onemocněním. „To by potom mohlo vést k rozšíření například slovinské praxe, kdy se lidé schválně nakazí, aby mohli cestovat. Vzhledem k tomu, že nemůžeme znát dlouhodobé následky prodělání nemoci, stát by nikdy neměl motivovat kohokoli ke snaze nakazit se,“ podotkl.

Jeho slova potvrdila ve středu i viceprezidentka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kozáková. „Je pravděpodobné, že se v rámci Evropy na sezonu nestihne (covidový pas) a bude se to muset nahrazovat dvoustrannými dohodami,“ nastínila.

Některé země už se koneckonců turistům otevřít stejně rozhodly –⁠ a to i bez jednotného pasu. Například Chorvatsko a Slovinsko, podotkla viceprezidentka AČCKA. Další to v nejbližších týdnech plánují. „Například Itálie bude přijímat turisty od června, Řecko od května,“ dodala s tím, že každá země si podmínky pro turisty stanovuje sama, i když ty do značné míry kopírují to, co by měl obsahovat i zmíněný covidový pas. Tedy to, že vstup je umožněn lidem, kteří jsou proočkovaní, covid již prodělali nebo mají aktuální negativní test.

„Ale existují i výjimky. Například do Španělska můžete pozemní cestou přicestovat i bez dokládání testu,“ doplnila.

Chorvatsko láká turisty. Ceny zřejmě nezmění

Například za dovolenou do pro Čechy populárního Chorvatska se každoročně vypraví zhruba osm set tisíc českých turistů, s výjimkou loňského pandemického roku, kdy jich do země vyrazilo „jen“ 519 tisíc. A zhruba za týden by tam měli zamířit také ti, kteří se chystají na speciální „kololoď“, plavbu s cyklistickými výlety po ostrůvcích, s kanceláří Geotour.

Chorvatsko se snaží o maximální vstřícnost k turistům, a tak kromě PCR testu akceptuje aktuálně i rychlý antigenní test, přibližuje majitel kanceláře Zdeněk Kukal s tím, že je ho potřeba opakovat pouze tehdy, pokud se v Chorvatsku zdrží člověk déle než deset dní. Prokázat se lze pak i potvrzením o ukončeném očkování či prodělané nemoci do šesti měsíců před cestou.

Komplikací jsou podle něho naopak spíše požadavky české strany, ta od 17. dubna začala po návratu z této země vyžadovat pětidenní karanténu, až po které může jít dotyčný na test. „Věřím, že až se sezona ještě více přiblíží, tak se tento požadavek zruší,“ dodal. Vůbec největší komplikací je ale podle něho získat věrohodné informace. Dodal však, že stejně jako dosud se lidé v případě těchto plaveb nemají čeho obávat, ani kdyby to nakonec přece jen kvůli koronaviru nevyšlo.

„Loni jsme z naplánovaných 55 plaveb zrealizovali dvanáct, než nám to covid úplně znemožnil. Ale všem, kdo chtěli, jsme automaticky vraceli plnou částku. Lidé si tak mohli vybrat, zda chtějí poukaz, nebo peníze, o nic nepřišli,“ zdůraznil Kukal s tím, že tak to bude případně i letos.

Ceny za plavby zůstaly u něho stejné jako v předchozích letech. A zdražení u svých služeb nechystají zřejmě ani Chorvaté. Podle českého konzula ve Splitu Pavla Duchoně se země snaží přilákat co nejvíce turistů, a tak zatím nezaznamenal nikoho, kdo by ceny zvedat chtěl.

Změny na poslední chvíli už nevypadají jako problém

Viceprezidentka AČCKA připomněla, že je každopádně vhodné se ještě před cestou na aktuální a konkrétní podmínky dané země informovat. „Podmínky se mění tak často, že výhled na cesty za tři čtyři měsíce je jako věštění z křištálové koule,“ souhlasí Papež.

Více než kdy jindy teď tak platí, že kvůli rychle se měnícím podmínkám lidé, kteří cestují do vzdálenějších míst a letecky, častěji svůj pobyt zajišťují přes cestovní kancelář. Očekávají totiž, že ta má přesnější informace o tom, jaké restrikce v jednotlivých zemích jsou a co pro danou cestu turisté potřebují. „Pokud jedete s cestovní kanceláří, tak máte informační servis zajištěn a v případě nečekaných změn máte pak silného partnera, který vám pomůže na změnu situace reagovat,“ potvrdila Kozáková.