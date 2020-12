Lidé cestovat chtějí, čekají jen na to, až to bude praktické a bezpečné, říká ředitel Kiwi.com

Podle něho je ale důležité to, aby byla co nejdříve k dispozici například vakcína či rychlejší a efektivnější testování. „Případně jakýkoliv jiný způsob jak předejít tomu, aby lidé museli do karantény nebo podstupovat nepříjemný nosní stěr. V tu chvíli věříme, že se poptávka vyšvihne někam k sedmdesáti procentům. A Kiwi.com začne být ziskové už někde mezi třiceti až čtyřiceti procenty, strach o vlastní přežití tak nemám,“ uvedl Dlouhý.

Poptávka je nyní kolem deseti procent normálu

Cestování se letos nejlépe vedlo v červenci a v srpnu, kdy se také nejvíce létalo. Podle Dlouhého byla letecká přeprava zhruba na padesáti a možná i šedesáti procentech stavu před pandemií. Od září však opět vzhledem k restrikcím, které ovládly prakticky celou Evropu, padá.

„Nyní je obecná poptávka někde kolem deseti procent toho, co bylo před pandemií,“ upřesňuje. Nicméně to podle něho neznamená, že všechny firmy čekají jen na to, co bude dál. Například jeho společnost se sice nejprve stabilizovala, ale teď už několik posledních měsíců investuje do nových věcí.

„Tak, abychom byli schopni nabízet ještě lepší spojení, abychom vyhověli novým požadavkům zákazníků, kteří si nyní mnohem více váží flexibility, tedy možnosti změny nebo zrušení letenek. A uvedli jsme na trh i mnoho nových produktů,“ vysvětluje.

Dodává tak, že ačkoliv se obecná poptávka v Evropě pohybuje na deseti procentech, ta aktuální přímo po produktech Kiwi.com už je někde na čtyřiceti až padesáti procentech. „Jsme optimističtější a očekáváme, že ve druhém až třetím čtvrletí příštího roku bude firma opět zisková,“ říká Dlouhý.

Všichni zákazníci ještě peníze zpět za zrušené lety nedostali

Zatím stále pokračuje také proces refundace zákazníků za lety, které se kvůli koronaviru nezrealizovaly, přestože už uplynulo několik měsíců. „Nejsme to ale my, kdo do nestíhá vracet, ale aerolinky. Ve chvíli, kdy peníze vrátí, se zpožděním několika dnů je přeposíláme zákazníkům,“ připomněl Dlouhý.

Bohužel však podle něho stále všichni lidé své peníze ještě zpět nedostali, i když zmínil, že se celý proces neustále zrychluje, a proto věří, že brzy bude uspokojená skutečně drtivá většina všech.