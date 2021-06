Křížem krážem Evropou, ale kudy a jak? Pro cestování platí různá pravidla, pomoci mají covid pasy

Povinnosti při návratu z dovolené se liší podle toho, v jaké zemi člověk pobýval. Země označené tmavě červenou barvou – například Británie, Egypt či Černá Hora – mají pravidla nejpřísnější. Češi před návratem potřebují negativní test a po dalších pěti dnech musí podstoupit PCR test, do té doby platí povinná izolace. Dva týdny po návratu musí také nosit mimo domov respirátor.

Většina destinací oblíbených mezi Čechy – kupříkladu Chorvatsko, Řecko či Španělsko – spadá mezi země červené – s vysokým rizikem nákazy. Ti, kteří se vrací hromadnou dopravou, potřebují ještě před návratem absolvovat test na koronavirus.

Po příjezdu do Česka pak musí lidé do pěti dní absolvovat PCR test. Dokud nemají potvrzený negativní výsledek, musí zůstat v izolaci. Studenti a zaměstnanci by navíc měli výsledek testu předložit zaměstnavateli nebo škole. Lidé mají v červnu zdarma nárok na dva PCR a čtyři antigenní testy, další si musí platit. Ministerstvo zdravotnictví od úterý snížilo jejich ceny – PCR stojí maximálně 814 korun, antigenní 201. A po návratu platí také dva týdny s respirátorem.

Průvodkyně v Chorvatsku Renata Rakušić věří, že se lidé nemají čeho bát. „Situace v Chorvatsku je opravdu dobrá,“ zdůvodňuje. Například roušky musí lidé nasadit pouze v obchodech, restaurace či kavárny jsou otevřené. Na hranicích se podle Rakušić může stát, že cestující budou muset ukázat potvrzení o ubytování a testu, očkování či prodělané nemoci.

Delegátka působící na řeckém Rhodosu Petra Cimermanová doporučuje v případě Řecka zamířit raději na ostrovy, kde je méně případů než na pevnině. Doporučuje také mít chytrý telefon kvůli vyplnění elektronického příjezdového formuláře při návratu do Česka. „My jako třetí strana klientům nemůžeme úplně pomoci. Je to jejich povinnost, aby příletový formulář vyplnili,“ vysvětluje s tím, že formulář lze připravit před dovolenou a vytisknout.