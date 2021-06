Na dovolenou jeďte v rámci EU, doporučuje epidemiolog Smejkal. I na podzim budeme podle něj nosit roušky

„I tak mám trochu strach z toho, aby se k nám nedostala některá ze zrádných variant nebo mutací a také z toho, že země bývalého řekněme Rakouska-Uherska uznávají jako očkování i jen první dávku vakcíny,“ dodává. Proto by podle něho bylo dobré, aby si lidé po letních cestách, a to i v rámci Česka, dále dělali jeden PCR test - a to ten, který v případě pozitivity určuje i konkrétní variantu nebo mutaci.

„Myslím si, že změny termínů očkování by klidně mohly být možné, nevím, proč je systém tak rigidní,“ říká k tomu, že mnoho lidí si stěžuje, že jim druhý termín vakcinace bude kolidovat s dovolenou. Epidemiolog připomíná, že intervaly mezi první a druhou dávkou lze do určité míry zkracovat a prodlužovat a stát této možnosti již využíval se záměrem, aby co nejvíce lidí dostalo co nejdříve první dávku očkování.

Podle Smejkala by také bylo dobré mít nějaký systém pozitivních motivací k tomu, aby se lidé nechávali očkovat. „Máme stále dost nenaočkovaných seniorů, pro řadu z nich není snadné se k očkování registrovat nebo dostavit. Umím si představit, že by někdo mohl být odměněn, když takového nenaočkovaného seniora najde a přivede,“ dodal Smejkal.