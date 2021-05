Počet pozitivních testů klesl pod tisíc. Do ordinací praktiků by měly dorazit první vakcíny společnosti Moderna

Počet případů covidu na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, zásadní ukazatel pro rozvolňování, dál klesá. Aktuálně se snížil na 58, což je o pět méně než ve středu.

Z krajů jsou na tom z tohoto pohledu nejlépe Karlovarský a Královéhradecký (oba 25), na druhém konci je naopak kraj Moravskoslezský (87) a Zlínský (81).

Dále také klesá denní počet zemřelých s potvrzenou nákazou. V posledních dnech umírá do dvaceti pacientů denně, pod padesátkou se počet drží od 29. dubna. Ministerstvo zdravotnictví od začátku epidemie eviduje celkově 29 967 zemřelých na covid.

Do ordinací zamíří vakcína

Do ordinací praktických lékařů by mělo během čtvrtka dorazit podle premiéra Andreje Babiše (ANO) 454 tisíc dávek očkovací látky společnosti Moderna. Zdravotníci by se tak mohli v květnu i červnu zapojit ve větší míře do očkování proti covidu. Zástupci praktiků si už dříve stěžovali, že se k nim očkovací látky nedostávají, podle nich koordinátoři preferují velká očkovací centra.

Nejvyšší správní soud začal projednávat návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká preventivního testování na covid zaměstnanců v sociálních službách. Nezávisle na sobě se na něj obrátili zaměstnanec a zaměstnankyně zařízení sociální péče, kteří testy s pětidenním intervalem pokládají buď za neústavní, anebo přinejmenším za nedostatečně odůvodněné.

Návrhy na zrušení vládních restrikcí se u soudu objevují opakovaně. Minulý týden tak například řešil nařízení upravující povinnost pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Zatím Nejvyšší správní soud obdržel 113 návrhů, k projednání a rozhodnutí mu jich zbývá ještě 70.