Představte scénář dalšího testování ve firmách, vyzval vládu Svaz průmyslu

Vláda by podle Rafaje měla jasně říct, jak chce s testováním v podnicích pokračovat. „Pokud to přispěje k lepší kontrole epidemie, nebráníme se prodloužení testování až do konce června,“ řekl. Není podle něj ale možné, aby vláda nyní dávala signály, že testování skončí 31. května a krátce před tímto termínem rozhodnutí změnila.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve středu na jednání sněmovního zdravotního výboru řekl, že ve firmách i školách se bude antigenními testy testovat nejméně do konce května. Případné prodloužení do června chce jeho resort vyhodnotit do 7. května. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba za ANO) by ale chtěl informaci k plošnému testování podnikům sdělit do konce dubna, nejdéle po pondělním jednáním vlády, uvedl.