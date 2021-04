Přibylo 3229 nových případů covidu, na úterý je to nejméně od 29. září

Za úterý testy v Česku potvrdily 3229 nových případů onemocnění covid-19. Bylo to o 15 procent méně než před týdnem. Méně nových případů za úterý přibylo naposledy loni 29. září. Za posledních sedm dní připadá 151 nově nakažených na sto tisíc obyvatel. V úterý to bylo o pět víc. Do systému na očkování se od středy mohou hlásit další zájemci. Tentokrát se rozšiřuje o věkové skupiny 55 až 59 let.