Opatření ohledně testů zaměstnanců bylo podle soudu nezákonné. Zrušit ho ale nemohl, platí už totiž jiné

Podle soudu v obecné rovině opatření odpovídalo ustanovením zákona o veřejném zdraví, na jejichž základě může ministerstvo ukládat opatření. „Kde jsme ale shledali zásadní nedostatky, to je odůvodnění opatření. Navrhovatelé v podstatě od začátku namítají, že není dostatečně odůvodněno, není z něj zřejmé, jak ministerstvo dospělo k závěrům, proč jsou povinnosti ukládány. Odpůrce ani nepopírá, že je odůvodnění stručné,“ uvedl předseda senátu Petr Mikeš. Podle něj je vždy potřeba zvážit, jak opatření zasahuje do práv a povinností a v jaké míře zamezuje šíření viru.

Nynější návrh na zrušení směřoval na povinnost zaměstnanců opustit v případě pozitivního testu pracoviště, kontaktovat lékaře a hygienickou stanici. Směřoval ale také na vedení evidence výsledků testů zaměstnavateli. Napadené opatření ale vláda už zrušila, a to s účinností od 28. března. Nahradilo ho jiné v podobném znění.

Soud proto nemohl opatření zrušit, ale navrhovatelé chtěli, aby zpětně prohlásil nicotnost opatření nebo deklaroval, že bylo nezákonné. Odpůrce navrhoval odmítnutí návrhu. Soud dal nakonec navrhovatelům za pravdu a označil opatření za v rozporu se zákonem.

Navrhovatelé poukazovali na to, že frekvence testování jednou týdně není ničím podložená. Denní testování by podle nich přineslo velké náklady pro zaměstnavatele, které by dopadly i na zaměstnance.

„Máme za to, že opatření není vydané na základě zákonného zmocnění,“ uvedl v závěrečné řeči advokát navrhovatelů David Zahumenský. Bílá uvedla, že je bezúhonná zaměstnankyně, která miluje svou práci a váží si nadřízených.