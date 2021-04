V červenci by se mohli k očkování hlásit lidé od 18 let, řekl Arenberger. Chystá se plán přeočkování

Ministerstvo zdravotnictví chce od července otevřít registraci k očkování proti covidu-19 pro věkovou skupinu 18+ nebo 16+. Na středečním jednání zdravotnického výboru sněmovny to oznámil šéf resortu Petr Arenberger (za ANO). Ve středu se registrace zpřístupnila lidem ve věkové skupině od 55 do 59 let. Vzniká také plán na přeočkování – kvůli mutacím i poklesu protilátek v populaci. Podle Arenbergera bude další injekce potřeba nejpozději do jednoho roku od prvotní vakcinace. Možná ale už na podzim.