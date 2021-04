Ve středu byl nárůst počtu případů covidu nejnižší za všední den od září

Kromě poklesu množství nově odhalených případů nákazy v minulých dnech klesaly i počty prováděných testů. Podíly pozitivně testovaných na počtu testů tak kolísaly.

Podle údajů k protiepidemickému systému PES ale v posledních třech dnech stoupalo tak zvané reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný. Z pondělní hodnoty 0,73 stouplo na aktuálních 0,85. Stále je ovšem pod zlomovou hodnotou jedna, jejíž překročení znamená zrychlování šíření nákazy.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) Česko směřuje k tomu, aby se obchody otevřely nejpozději 3. května. Jeho úřad nyní připravuje plán rozvolňování na první polovinu května, který už má základní obrysy.

Kabinet by měl další plány nastavit podle vývoje epidemie po posledním uvolnění některých restrikcí. Minulé pondělí vláda umožnila takzvanou rotační výuku na prvním stupni základních škol, do mateřských škol se mohli vrátit předškoláci. Znovu mohly začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví a některé služby jako zámečnictví, čistírny či prádelny.

Arenberger také oznámí, ve kterých krajích se do mateřských škol budou moci od 26. dubna vrátit všechny děti. Nyní je navštěvují jen předškoláci. Jisté je to pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, které plní limit pod 100 případů koronaviru na sto tisíc obyvatel za týden. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne, aby se otevírání školek řídilo epidemickými údaji ne z krajů, ale z okresů. Díky tomu by se podle něj mohly otevřít i školky v některých částech Plzeňského a Středočeského kraje.