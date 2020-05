Počet nových denních případů se v Česku dostal pod padesát

Školy už se znovu plošně nezavřou

Opatřeními, snažícími se zabránit tuzemskému šíření pandemie, se už ve středu taky opakovaně věnovala Poslanecká sněmovna. Ministr školství Robert Plaga před poslanci uvedl, že v červnu by se mohli vrátit na bázi dobrovolnosti do základních škol žáci druhého stupně. Dosud plán obnovování výuky počítá s tím, že od 25. května se do lavic budou moci vrátit žáci prvního stupně. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15.

Plaga současně nepředpokládá, že by se školy při případné druhé podzimní vlně pandemie zavíraly plošně. Pokud by se na podzim epidemie vrátila, mohlo by se podle ministra stát, že se dostanou do karantény některé ze škol nebo spíš některé ze tříd. „Všechny kroky směřují k tomu, aby to potenciální vypnutí nebylo úplné, ale aby se soustředilo na oblasti nákazy,“ řekl.

Sněmovna rovněž vyšla vládě vstříc v otázce sestavování státního rozpočtu. Návrh jí bude moct kabinet předložit až do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu, který reaguje na hospodářské dopady pandemie. Dopadům na letošní státní účet se od čtvrtečního rána věnuje i rozpočtový výbor sněmovny.