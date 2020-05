Letní sezona se blíží a mnohé země se na ni připravují. Otazníků kolem cestování Čechů je však stále mnoho

Kdy se otevřou Čechům hranice pro volné cestování, zatím není podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) úplně jasné. Záleží na tom, jak dopadnou mezinárodní jednání o podmínkách cestování a jestli budou lidé potřebovat potvrzení o bezinfekčnosti. Podle ministra by se jako první měly otevřít hranice se sousedním Rakouskem a Slovenskem . Češi by také zřejmě mohli vycestovat o prázdninách k moři. Ministr to řekl v pořadu Interview ČT24.

„Bude záležet na podmínkách, zda je budeme moci dodržet a na základě toho otevřít. A taky jak nákladné to bude, protože momentálně se nepředpokládá, že by hotely zdražovaly. Spíš všichni se budou snažit zmenšovat tu ztrátu, kterou už nabrali,“ soudí obyvatelka Kosu Linda Kuliasová.

„Když jsme před několika dny představili plán, jak postupně uvolňovat pravidla cestování i pro turisty, předpokládali jsme, že nejpozději od začátku srpna by bylo možné jet do Chorvatska, Řecka a dalších populárních destinací. Nyní se zdá, že to může proběhnout rychleji. I ze strany Chorvatska, Bulharska nebo Řecka zaznívá, že mají zájem otevřít hranice pro turisty už na přelomu června a července. Teď budeme řešit podmínky, za jakých by to bylo možné,“ uvedl Petříček.

Do Chorvatska ostatně mohou někteří už teď. Podmínkou je vlastnit nemovitost nebo loď, která tam kotví.

Chorvatsko dělá vše pro to, aby se hranice otevřely co nejdříve, řekl jednatel Travel Family Ivan Lackovič. „Dělají poslední přípravy, aby mohli nabídnout k 1. červnu plný servis,“ dodal. Připustil však, že zatím nejsou známa pravidla pro masovou turistiku.

„Důležité je pro některé země, aby tady byla možnost tranzitu. Takže jednáme se zeměmi, přes které ten tranzit bude, což je například Slovinsko,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Opatrnost v dalších zemích

Ředitel Hungaria Tour Leoš Gornický vidí otevření Maďarska spíše až na závěr letošního roku. Opatrná pak byla u Polska Ivana Bílková z CzechTourism v Polsku. „Nikde nepadl termín otevření hranic a za jakých podmínek,“ dodala v pořadu Devadesátka ČT24. Podobně zatím chybějí informace o Slovensku, ale zpravodaj ČT v Bratislavě Petr Obrovský čeká, že o prázdninách bude možné se tam vypravit. „Víc by mohlo být známo v červnu,“ dodal.

Konkrétní informace o dalším postupu otevírání se turistům pak zatím chybějí i u Rakouska či Německa.