ŽIVĚ: Sněmovna jedná o dalších krizových zákonech. Na veřejné zakázky po kritice opozice nedojde

Poměrem 101 ku nule schválili poslanci v úvodu své úterní schůze vyřazení novely zákona o veřejných zakázkách z pořadu schůze. Opoziční poslanci proti ní vyjádřili velké výhrady a to, že by se měla projednat ve stavu legislativní nouze jako „koronavirové“ krizové opatření, označili někteří i za podvod ze strany vlády.

K návrhu Jakuba Michálka (Piráti) na vyřazení bodu z programu schůze se nakonec připojil i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Změna zákon měla podle vlády „zajistit, aby jednací řízení, které je zadáváno v krajně naléhavých okolnostech, bylo co nejméně administrativně náročné“. Opozice, ale i protikorupční organizace však varovaly, že by zákon mohl otevřít dveře korupci. Zakázky by podle nich bylo mnohem jednodušší zadávat bez veřejné soutěže i různým problématickým firmám.