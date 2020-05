Velký návrat kin, nebo útěk diváků a krach? Koronavirus zrychlil proměnu filmového světa

Experiment, nebo začátek trendu? Trollové měli na začátku restrikcí těsně před premiérou, kterou mohlo studio, jako to udělaly jiné společnosti se svými filmy, odsunout na léto nebo rovnou na neurčito. Když Universal zariskoval a pustil snímek v premiéře on-line, mnozí analytici filmového světa si klepali na čelo. Jenže na začátku dubna ovládli Trollové žebříčky on-line prodejů. Filmu zřejmě v době koronavirové karantény nahrálo to, že jde o všeobecně srozumitelné dílo pro celou rodinu. „Trollové: Světové turné byl zajímavý experiment, který ukázal, že pro středně velké rodinné filmy to dává smysl. A dá se čekat, že pár dalších filmů to takhle zkusí. Ale bude to alternativa, nikoli náhrada. Mimochodem, u nás a v mnoha dalších zemích po světě Trollové 2 on-line nejsou a v nejbližší době nebudou, v létě se totiž chystají do kin,“ upozorňuje Tomáš Vyskočil z webu Filmtoro, který se zabývá streamovacími platformami. V některých zemích je tak pokračování Trollů stále na cestě do kin. A je samozřejmě možné, že film by v kinech vydělal ještě větší peníze. Na druhou stranu, při klasické distribuci připadne až padesát procent tržeb samotným kinům nebo lokálním distributorům. Ale při uvádění on-line si studio bere vzhledem k odlišným nákladům pro sebe asi osmdesát procent. Universal je evidentně spokojený a už oznámil, že vypustí v on-line premiéře do světa také svoji letní komedii The King of Staten Island.

Kina se bouří, Oscar mění pravidla Ve vzduchu tak visí revoluce ve filmové distribuci, která by mohla časem kina úplně vynechat. Že nejde jenom o planý poplach, dokázal mamutí světový řetězec kin AMC. Ten pohrozil, že přestane ve všech zemích, kde působí, promítat filmy od Universalu. Bojkot jednoho z největších hollywoodských studií odůvodňuje AMC právě tím, že Universal porušil zavedený obchodní model. Jde o střet dvou gigantů, který může ovlivnit, jak bude vypadat budoucnost filmového průmyslu a distribuce oblíbených hitů. To, že změny se pod vlivem koronavirové pandemie urychlují, naznačilo i rozhodnutí americké Akademie filmového umění a věd. Ta už oznámila, že o ceny Oscar se v roce 2021 budou moci ucházet i snímky, které byly zveřejněny výhradně na streamovacích službách. Dosavadní pravidla stanovovala, že do výběru o prestižní ocenění mohly být zařazeny jenom ty filmy, které byly nejméně sedm dní promítány v kině v Los Angeles. To asi přijde vhod třeba výraznému hráči na streamovacím poli Netflixu, jenž minulé roky zastupoval některé žhavé kandidáty na ocenění, které tak musel alespoň omezeně uvést v kamenných kinech.

Strop leží mnohem výš, než jsme si mysleli, říká Andrle z Aerofilms Zdá se, že po globálních koronavirových restrikcích, uzavřených sálech a zamrznutí takřka veškeré filmové výroby, může na tradiční kina dopadnout rána v podobě dalšího přesunu diváků na internet. Také v České republice nemohou diváci už téměř dva měsíce do kin. Když nepočítáme vznik několika autokin v Praze i v dalších městech, zůstává i pro ně hlavní alternativou řada streamovacích portálů. Kromě řady velkých hráčů v čele s Netflixem nebo HBO GO má český divák k dispozici i několik tuzemských projektů, mezi které patří DAFilms, nový Edisonline nebo Aerovod. Nejen americký producent Trollů, ale i tyto on-line platformy hlásí zájem diváků. Posledně zmíněný Aerovod, který provozuje společnost Aerofilms, zaznamenal narůst ve stovkách procent ve srovnaní s do té doby nejlepším měsícem. „Krize nám ukázala, že strop potenciálu Aerovodu leží o mnoho výš, než jsme si před krizí mysleli. Zažili jsme nečekaný nárůst a jsme rádi, že se ukázalo, že i takovou kvantitu dokážeme zvládnout. Velkou výzvou pro nás bude udržet nastavené tempo a kvalitu služeb včetně obsahu. Aerovod má před sebou další investice do inovací, které teď díky rostoucím tržbám můžeme urychlit,“ říká k tomu ředitel Aerofilms Ivo Andrle. Pozvolný rozjezd na obzoru Dá se předpokládat, že zájem diváků o on-line prostor jen tak neopadne. V pondělí 11. května se sice provoz kin může obnovit, jak umožňuje další vlna rozvolnění koronavirových omezení, jenže promítání bude svázáno řadou opatření, včetně omezeného počtu diváků. V první fázi otevírání kinosálů navíc diváci neuvidí téměř žádné novinky, protože by se distributorům jejich nasazení nevyplatilo, zahraniční blockbustery navíc vyčkávají na zpřístupnění dalších trhů. Není ani jasné, zda budou chtít lidé do uzavřených prostor s desítkami dalších neznámých lidí masově přijít. Kinaři proto očekávají, že návrat diváků bude spíše pozvolný.

„Fungovat budou letní kina, autokina, speciální outdoor projekty. Lidé se do kin ve větším počtu nahrnou až na konci září. Každý z distributorů pak bude mít odlišnou strategii v nasazování titulů, které v březnu, dubnu a květnu nemohly mít premiéru, ale předpokládám, že řada titulů bude také nasazena až na podzim, který tak bude přeplněn odloženými festivaly i odloženými filmy a diváci se budou hodně pečlivě rozhodovat, do kterých akcí a filmů vloží svůj čas a peníze,“ odhaduje předsedkyně Asociace českých filmových klubů Radana Korená. Podle jejího kolegy a ředitele distribuce asociace filmových klubů Jana Jílka ale nehrozí, že by klasická kina v krizové době nahradil přesun diváků na internet. „Distributoři sami stále počítají s kinodistribucí jako se základním kamenem svojí aktivity – tak jsou ostatně i postaveny smlouvy se sales agenty a tržby z kin jsou stále zásadním dílem koláče rozpočtu distributorů. Takže bych nepoužil slovo nahradit, nýbrž doplnit. V tomto může být pandemie pro filmovou distribuci prospěšná – každý distributor byl totiž donucen přemýšlet o svém fungování a hledat jiné a nové cesty, jak filmy zpřístupnit svým divákům. A tyto cesty tady budou i po pandemii a mohou velmi efektivně doplnit uvádění snímků klasicky v kinech,“ domnívá se Jílek. „Doufám, že lidstvo nezaleze do nor…“ O zásadní roli kin je přesvědčen i Lukáš Pešák ze společnosti Film Europe. Kromě toho, že uvedení v kinech zajišťuje nejlepší technickou prezentaci snímku, tak je podle něj také podstatnou složkou marketingu filmu. „Vytváří základ a povědomí pro následnou distribuci na DVD, VOD a v televizi. Dnes vidíme, že americký Universal naplánoval uvádět filmy ihned na VOD a reakcí kinařů je bojkot jeho snímků. Kina a distributoři by neměli soupeřit, ale stát se partnery. Dnes možná ještě více než kdy dříve. Lze očekávat, že se zkrátí distribuční okno mezi uvedením v kinech a na VOD. Před krizí to bylo 90 dní, teď to bude méně. Není však moudré, aby VOD suplovalo premiérovou funkci kina,“ říká Pešák.

Jedním z důvodů je i to, že kino umožňuje sdílený zážitek. „Jeho návštěva plní samostatnou sociální funkci, pro některé typy filmů je důležitý společný prožitek, pro jiné je zase důležitá kvalita projekce. Když do kina nemůžete, jistě se na něco, nač se těšíte, rádi podíváte on-line. Nicméně doufám, že ani koronavirus nepovede k tomu, že lidská populace zaleze do nor a veškerou komunikaci přesune na počítače,“ varuje programový ředitel společnosti CinemArt Aleš Danielis. Danielis si všímá i dalšího rozměru nynějšího rozmachu systému video on demand. „VOD je v českém prostředí stále ohrožováno poměrně častým sdílením nelegálních záznamů zcizených děl. Právě proto by rozvoj legálních platforem VOD byl velmi prospěšný pro tuzemský film,“ podotýká. Šok uprostřed rozkvětu Šéf sítě CineStar a společnosti Falcon Jan Bradáč je přesvědčen, že kino přežije. „Kino zatím nenahradilo za více než 100 let jeho existence nic. Zažilo jako atrakce a médium jisté propady a odlivy diváků při inovativním nástupu jiných filmových médií své doby jako televize, video a podobně, ale kino doposud nebylo nikdy nahrazeno,“ zdůraznil. A nenahradí ho podle něj ani platformy on-line. „Jako obchodníkovi s filmem v pozici distributora i kinaře mi nevadí, jsou čím dál tím víc populárnější, ale kinům diváky neberou,“ upozorňuje Bradáč a připomíná, že rok 2019 se stal nejúspěšnějším ročníkem ve filmové distribuci v novodobé české historii. Do tuzemských kin zavítalo loni přes 18,3 milionu návštěvníků, což je o 12 procent více než předloni. Jde o nejlepší výsledek od roku 1993, kdy do kin dorazilo bezmála 22 milionů diváků. Tržby se loni meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun. Podle filmařů za úspěchem tuzemských kin stála hlavně dobrá kondice tuzemské ekonomiky a fakt, že loňský rok byl mimořádné bohatý na české i zahraniční hity. „Ani ne tři měsíce po jeho skončení nás však potkala tahle totální katastrofa na dva měsíce. Je však třeba zachovat chladnou hlavu a pokusit se o restart se všemi zkušenostmi, které jsme za poslední čtvrtstoletí nabrali,“ shrnuje Bradáč.

Pozitivum? Možná hořké Kinaři a distributoři nezastírají, že je čeká náročný zápas. „Hořkým pozitivem může být snad jedině to, že se některé horší filmy kvůli současné situaci do kin vůbec nedostanou. Jinak jsou to spíše obrovské škody pro kina, distributory, producenty a všechny ostatní profese spojené s filmovou tvorbou,“ říká šéfka kinodistribuce společnosti Bioscop Petra Synáčová. Koronavirus totiž nezastavil jenom kina, ale i samotnou filmovou výrobu. Asociace producentů v audiovizi už dříve uvedla, že opatření zavedená proti šíření viru mohou v republice do konce roku způsobit pokles filmové výroby o 75 procent. Analýza uvádí, že v Česku se kvůli opatřením proti šíření koronaviru zrušilo či přerušilo natáčení zahraničních štábů skoro za pět miliard korun. V případě výroby českých filmů, dokumentů a animované tvorby bylo zrušeno nebo přerušeno natáčení v objemu minimálně poloviny miliardy korun.